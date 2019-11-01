MLB》世界大賽打到G7又如何？ 收視人數史上第3低

今年世界大賽的平均收視人數為史上第3低。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年美國職棒世界大賽，由打破隊史最佳例行賽戰績的太空人（107勝）對上挑戰隊史首冠，且從外卡驟死戰打進冠軍賽的國民，系列賽雖然打到緊張刺激的第7戰，但是收視人數卻是史上第3低。

今年世界大賽的收視人數場均為1391萬，尼爾森收視調查指出，去年紅襪道奇之戰，雖僅打5場但場均收視人數為1410萬，今年相較於去年則下滑了1.3%。史上最慘的收視人數為2012巨人橫掃老虎的世界大賽，平均僅1264萬人和7.6的收視率，比今年的8.1收視率還遭。

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至於收視人數第2慘的是2008年費城人與光芒之戰，收視人口平均約1319萬。根據尼爾森的收視調查，今年國民太空人之戰的G7，收視人數平均約為2301萬，相較於2017年太空人G7擊敗道奇的比賽收視人數約2842萬，收視人數整體下滑了18.5%。

世界大賽G7在第9局的收視人數達到2710萬，這收視人數和2014年世界大賽，巨人對皇家之戰的2352萬差不了太多。握有美聯分區系列賽和美聯冠軍系列賽轉播權的《福斯體育》和《福斯1台》表示，今年季後賽收視人數相較於去年是上升的，今年季後賽收視人數平均為784萬，比去年提升了12%。

今年奪下隊史成立51年來首冠的國民，如此重要的時刻，依舊無法救起慘淡的收視。（資料照，今日美國）

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