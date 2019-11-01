MLB》柯爾與太空人緣已盡？ 紐郵：洋基將成競爭領跑者

柯爾本季將成為自由球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在美聯冠軍賽第6戰遭太空人隊艾圖維（Jose Altuve）的再見三分彈中止了他本季後賽的旅程，隨著國民隊7戰逆轉太空人隊封王後，最讓高層費神的休賽季即將展開，洋基隊也豪無意外的被放進追求自由市場王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的討論當中。

柯爾是今年市場最大咖的球員，他是所有具競爭力的季後賽強隊都想爭取的目標之一，而他在記者會上選擇不戴太空人隊帽子，而是經紀人波拉斯（Scott Boras）帽子的行為更是讓眾家媒體認為，柯爾與太空人隊的緣分已盡。美國時間週四，柯爾將會有5天的時間能與母隊進行談判，這段期間也只有太空人隊能夠和柯爾商討未來動向，只不過《紐約郵報》記者認為，目前雙方相當有可能無法達成簽約共識。

請繼續往下閱讀...

《紐約郵報》點出，洋基隊、道奇隊、天使隊將會是自由市場上競爭柯爾的領跑者，而《The Ahtletic》記者Matt Gelb也曾指出，去年搶下自由市場最大咖球員哈波（Bryce Harper）的費城人隊，也是參加柯爾爭奪戰的可能隊伍。

洋基隊與柯爾的關係匪淺，洋基曾在柯爾高中時選到了他，但卻未能說服他不去念大學，而在2年前他們在柯爾的爭奪戰上輸給了太空人隊，二度錯失延攬這名頂級巨投的的機會。只不過上個賽季，洋基隊同樣也在爭奪「洋基迷」柯賓（Patrick Corbin）時輸給了國民隊。

因此洋基隊不僅專注於網羅柯爾，今年的自由球員市場上還有著柳賢振、惠勒（Zack Wheeler）和邦賈納（Madison Bumgarner）與其他可能人選，都是洋基隊可能的簽約對象。如果世界大賽MVP「天才小史」史崔斯伯格跳出合約，那麼他也將成為強而有力的自由市場選項之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法