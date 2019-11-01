MLB》收藏經典時刻！ 肯德瑞克超前轟球、小史G6球衣進名人堂

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕昨日國民隊在世界大賽Game 7以6：2於客場擊敗太空人，收下隊史首座世界大賽冠軍，這個系列賽經典時刻的代表物品將被送進名人堂，以日後展覽供人觀賞用，其中包括肯德瑞克（Howie Kendrick）G7超前轟球和史崔斯柏格（Stephen Strasburg）Game 6勝投的球衣。

肯德瑞克於世界大賽G7所擊出的超前比數的2分全壘打球，被收進棒球名人堂。（資料照，法新社）

世界大賽Game 7，太空人7局上開打前本握有2：0的領先，但先是被倫登（Anthony Rendon）打出陽春砲追回1分，在保送了索托（Juan Soto）後又被國聯冠軍戰MVP肯德瑞克一棒逆轉比分，打出擊中全壘打標竿的超前兩分砲，讓球隊領先直到最後，這顆價值連城的全壘打球因此被收進名人堂。

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世界大賽Game 6吞下主場3連敗的國民隊，要作客到太空人主場打最後的Game 6和Game 7，背水一戰的國民推派本季國聯勝投王「天才小史」掛帥先發，面對的是塞揚級強投韋蘭德（Justin Verlander），小史在G6頂住壓力，最終繳出8.1局失2分的好投表現，收下世界大賽系列賽的第2勝，這關鍵的一勝讓國民擁有挑戰G7的機會和最終拿下隊史首座冠軍，此戰小史的球衣也被收入名人堂。

天才小史率隊拿下關鍵的G6勝利，實戰球衣也被收進棒球名人堂，自己則是收下世界大賽MVP的獎座。（資料照，法新社）

國民先發投手薛哲（Max Scherzer）於今年世界大賽G7的帽子，以及此系列賽打擊表現相當亮眼的索托在G1的全壘打球也同樣被棒球名人堂收藏起來，以記錄這些在2019世界大賽珍貴的時刻。

除此之外，已經提前收進名人堂的物品還有肯德瑞克在國聯分區系列賽G5，擊出致勝滿貫全壘打的球棒，以及美聯冠軍戰MVP艾圖維（Jose Altuve）在今年季後賽所使用的打擊頭盔。以上這些珍貴的物件都將於棒球名人堂的Autumn Glory展覽中對外展示。

艾圖維在美聯冠軍賽G6從查普曼手中擊出再見全壘打，經典時刻的打擊頭盔也被收進名人堂。（資料照，法新社）

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