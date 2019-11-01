日職》軟銀、樂天依賴洋砲 日媒曝大王難堪數據

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕日本職棒球季落幕，日媒今公布12支球團洋將的「依存度」調查，洋聯最依賴洋將的球隊分別是剛締造日本一三連霸的軟銀以及樂天，央聯則是橫濱DeNA和中日龍。日媒也點出「台灣大王」王柏融對於火腿隊的貢獻並不多。

日媒《Baseball King》指出，軟銀能締造日本一三連霸，洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）和戴斯潘（Alfredo Despaigne）的發揮是一大關鍵，這也顯見洋將在球隊中存在感，表現好與壞都會對球隊產生一定的影響。

請繼續往下閱讀...

日媒特別整理出12支球團的團隊打擊數據，藉此觀察洋將對於球隊的貢獻程度，表現越好所占的比例就越高，洋聯以軟銀最依賴洋砲，本季團隊共累積1199安、183轟、559打點，3名洋砲賈西亞爾、戴斯潘和柯拉斯（Oscar Colas）合計貢獻240安，65轟和158打點，全壘打占全隊的36%，其餘兩項也占有20%以上。

樂天打線也非常倚賴洋砲布拉許（Jabari Blash）和惠勒（Zelous Wheeler），兩人3項數據占的比重非常大，安打17.6%（211/1196）、全壘打36.9%（52/141）、打點為27.5%（162/589）。

日媒也點出，西武洋將梅西亞（Ernesto Mejía）和火腿的王柏融所能貢獻的火力有限，王柏融在日職首年繳出3轟、78安和35打點，3項數據僅占全隊的6.5%（安打）、3.2%（全壘打）和6.6%（打點）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法