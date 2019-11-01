MLB》不只柯爾爭奪戰 洋基休賽季仍有難題待解

（左起）查普曼的去留與賈納可能的歸隊，都是洋基得在休賽季處理的問題。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊的休賽季課題絕對不僅只於網羅王牌投手柯爾（Gerrit Cole），條紋軍今年還有許多課題得處理，有些重大的決定更將影響球隊下個賽季的發展。

首先是查普曼（Aroldis Chapman）的選擇權問題，雖然他今年在球季的最後一場比賽，讓艾圖維敲出再見全壘打，關上自己球隊的大門，但他本季還是聯盟頂尖的終結者，並於季末獲得了年度最佳後援的獎項。如果他跳脫合約，那麼洋基將頓時少了一個重要的牛棚戰力，若是選擇留隊，那洋基隊將負擔他剩餘兩年3000萬的合約。

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洋基在今天先宣佈不執行砲手英卡那西恩（Edwin Encarnacion）下個賽季2000萬美元的合約，並以500萬買斷。接下來他們將可以在美國時間下週一對即將成為自由球員的球員開出合格報價，《紐約郵報》指出，目前可能收到合格報價的潛在球員是「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），他今年繳出了自2015年來最差的成績。

葛瑞戈爾斯。（資料照）

除了上述三人外，已經待在洋基隊一陣子的三人：賈納（Brett Gardner）、貝坦西斯（Dellin Betances）、羅邁（Austin Romine）三人也將成為自由球員。賈納因為希克斯（Aaron Hicks）動刀的緣故，很有可能留隊，賈納本人也表達了希望能夠成為終生洋基人的意願。

至於貝坦西斯的狀況不明，他在經過一賽季的辛苦復健後，卻在歸隊首戰馬上遭遇阿肌里斯腱的傷勢，洋基是否將與他簽下合約都還在未定之天。而效力洋基隊8年的捕手羅邁很可能不會被洋基隊簽回來，紐郵推測洋基隊應該會改由東岡凱爾（Kyle Higashioka）擔任二捕的角色。

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