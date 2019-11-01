MLB》太空人昨無緣冠軍 柯爾今把告別信都弄好了

柯爾將投入自由市場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨天在世界大賽敗給國民，無緣冠軍。王牌投手柯爾（Gerrit Cole）賽後受訪就稱「不是這支球隊的員工」，並戴著經紀人波拉斯團隊的帽子。柯爾今天在推特上發出感謝信，向休士頓球迷道別。

柯爾在推特上說，「昨晚對我們來說是場艱難的比賽，心碎的感覺到今天都沒有散去。在我加入太空人前，我對休士頓不了解，但僅僅2年，你們讓這裡感覺像是家。」

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柯爾表示，「你們對我和我的家人都非常友好、熱情、友善。為太空人球團打球很開心，克蘭恩（Jim Crane）是很別的人、很棒的老闆。我在球隊、社區中也遇到一生的好友。」

柯爾說，「這支球隊和球迷的連結是我從未看過的。謝謝你們讓我們變成更好的人、更棒的選手，這是個很棒的賽季，我們仍有許多值得驕傲的地方。」

昨天世界大賽第7戰結束後，柯爾就沒有穿太空人球衣，而是戴著波拉斯團隊的帽子，並稱自己「不是這支球隊的員工」。

今年賽季柯爾投出生涯代表作，先發33場拿下20勝5敗、防禦率2.50是生涯最佳，共212.1局投球中賞出全大聯盟最多的326次三振。而柯爾在季後賽先發5場拿到4勝1敗，防禦率也只有1.72；柯爾季後將投入自由市場，外傳包含洋基、道奇等隊都可能搶人。

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