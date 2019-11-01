MLB》視冠軍如浮雲 國民倫登：「我們不是為國家擋子彈！」

國民隊倫登。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在國民距離輸球只剩8個出局數時，是倫登開轟點燃逆轉氣勢，但這位在季後賽累計貢獻3成28打擊率的英雄卻一如往常冷靜，「我認為世界上還有更大的事情在發生，我們不是在阿富汗為國家擋子彈。」

國民昨在世界大賽第7戰以6：2逆轉擊敗太空人，奪下成軍51年來（包括前身博覽會隊）的第1個冠軍。但在歡喜慶功之際，《紐約時報》卻以「他剛拿下世界大賽冠軍嗎?安東尼．倫登一如往常的冷靜」，側寫這位國民的低調英雄。

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29歲的倫登今年打出生涯年，他單季貢獻126分打點、跑回117分，以及轟出生涯新高的34轟，而上一位單季能同時達成這些紀錄的球員，已必須回溯至2009年的普侯斯。到了季後賽，倫登繼續精彩，尤其世界大賽6、7戰他接連開轟，並在7場世界大賽累計貢獻全隊最高的8分打點，包括昨在0：2落後時率先開砲，無疑是幫助國民奪首冠的大功臣。

但這樣的倫登成為英雄之後，國民總經理瑞佐卻說：「他看起來就跟3月熱身賽時一樣冷靜。」《紐時》資深記者凱普納就拿這句話去問了倫登，只見他很平靜地說：「我認為世界上還有更大的事情在發生，這場比賽因為是世界大賽而被放大，但我們不是在阿富汗為國家擋子彈，因此這件事（指奪冠）應該並非難事。」

身為當家三壘手，倫登在季後將成為自由球員，瑞佐也展現留人的強烈意願，在第7戰結束後表示，「我們都愛倫登，他是我非常重視且喜愛的球員，我們希望能夠留下他。」但倫登的經紀人並不好對付，他和薛哲、史崔斯柏格都是由波拉斯代表。

倫登的父母也以兒子為榮，母親布莉姬就說：「他絕對不會說：『看看我吧，我是個很棒的球員!』我喜歡他的態度，也以他的能力為榮，但他知道這一切都是神的恩典，他不會把任何事情視為理所當然。」

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