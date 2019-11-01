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NBA》柯瑞左手骨折重創勇士戰力 杜蘭特好難過

2019/11/01 11:27

柯瑞左手骨折。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）昨天不慎受傷造成左手骨折，可能會長期缺陣。今年離開勇士轉戰籃網的杜蘭特（Kevin Durant），也關心柯瑞的傷勢，坦言在電視上看到時很難過。

杜蘭特上《First Take》節目中被問到柯瑞受傷一事時說，「幸運的是，沒有比這更嚴重的事情了。特別是K.湯普森（Klay Thompson）整季缺陣，而我則是一整年都不能打。」

杜蘭特表示，「我相信他能再回來打球，但在電視上看到他的手骨折，真的很難受。他做了很多，但球隊處在過渡期，這是一個新的團隊、一支年輕的球隊，所以他努力做很多事。少了他會讓球隊處境變得更艱難，希望他回來並恢復健康。」

此外，柯瑞今天也在社群媒體IG限時動態上PO出自拍照，並寫著，「感謝所有愛、問候和支持，盡快回歸！」

杜蘭特。（資料照，今日美國）

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