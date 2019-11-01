NBA》詹皇、一眉哥等不及了！ 庫茲馬明復出戰獨行俠

庫茲馬（中）明天將傷癒復出。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕24歲湖人年輕小將庫茲馬（Kyle Kuzma）因傷缺席開季4場比賽，復健狀況良好，將在明天客場對獨行俠時歸隊，與「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）和「詹皇」詹姆斯（Lebron James）聯手出擊。

庫茲馬8月原本要代表美國隊出征世界盃，不過卻在練習時傷到左腳踝，透過檢查發現傷勢為腳部的壓力性傷害，只能遺憾退出國家隊，也錯過球隊的季前訓練營和熱身賽，開季缺席4場比賽後才得已歸隊。

請繼續往下閱讀...

「昨天是我跑得最多次的一天，」庫茲馬表示，目前訓練結束後，隔天都不會有太多舒服的感覺，狀況已經好轉許多，希望明天回歸首戰也能健康出賽。

詹姆斯與A.戴維斯也都非常期待庫茲馬的回歸，詹姆斯表示，他能這麼快重返賽場實在是太好了，新同學A.戴維斯則透露，庫茲馬十分認真在做復健，這也激勵到他，產生良好的化學反應。

庫茲馬上季場均能攻下18.7分、5.5籃板和2.5助攻，被視為湖人未來的核心戰力，湖人以「6換1」與鵜鶘換來A.戴維斯（Anthony Davis），新球季先發大風吹，但庫茲馬並未被列在交易籌碼中，足見湖人對他的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法