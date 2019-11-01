足球》梅西禁賽期滿 11月回歸阿根廷出戰南美雙強

梅西被南美足協禁賽3個月即將期滿，準備回歸阿根廷國家隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）因8月美洲盃比賽辱罵裁判、南美足協一事，而被南美足協禁賽3個月，球監將於11月份解禁，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）將梅西重新招回陣中，梅西將出戰11月15日和11月18日的兩場友誼賽。

梅西在今夏美洲盃的賽事中，因四強輸給地主巴西，不滿裁判整場比賽的判決而怒推裁判，以及於賽後抨擊南美足協太過腐敗，導致梅西被南美足協處以禁賽3個月的懲罰。

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坐了這3個月的球監，梅西僅錯過了4場阿根廷的國際友誼賽，所幸皆非重要的賽事。然而梅西將可能在11月15日於沙烏地阿拉伯對上巴西，另外11月18日飛到以色列，將再對上另一支南美強權–烏拉圭。

11月中的國際比賽週，梅西再度被召回進國家隊陣中，入選斯卡洛尼的26人大名單，此外梅西的好友，曼城的當家前鋒阿奎羅（Sergio Aguero）也重新回到陣容當中，這也是他自美洲盃後再度入選阿根廷國家隊。

效力曼城的前鋒阿奎羅，自美洲盃後再度入選國家隊大名單。（資料照，法新社）

阿根廷26人大名單中的看點，其中熱刺的進攻中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）再度入選，國際米蘭近兩賽季表現優異的年輕前鋒馬丁尼茲（Lautaro Martinez）毫無意外地入選，近兩個賽季在祖文特斯載浮載沉的迪巴拉（Paulo Dybala）也再度入選。

但是和梅西同為阿根廷黃金世代一員的迪馬利亞（Angel Di Maria）無緣這一期的大名單，另外場外風波不斷，和迪馬利亞同樣效力巴黎聖耳曼的伊卡迪（Mauro Icardi）也無緣入選進名單，伊卡迪前一次替阿根廷出賽要回溯到2018年11月對上墨西哥的比賽中。

國際米蘭22歲的王牌前鋒馬丁尼茲，將接棒成為新生代的阿根廷鋒線主力。（資料照，路透社）

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