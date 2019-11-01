足球》「瓜帥」盛讚昔日愛將 勢必回歸巴薩當教練

曾任巴薩主帥的瓜迪奧拉，盛讚昔日愛將哈維將帶領巴薩再次登上歐洲之顛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現任職英超土豪曼城總教練的瓜迪奧拉（Pep Guardiola），曾在執教巴塞隆納時有著輝煌的成績，「瓜帥」盛讚昔日在巴薩的愛將哈維（Xavier Hernández簡稱Xavi），將成為下一個帶領巴薩於歐洲賽場再度登頂的教練。

瓜帥於2008年上任巴薩一軍主帥，並在該年2008–09年賽季收下單季3冠王（西甲、國王盃和歐冠盃），甚至於2009年完成單年史無前例的6冠王（再加西班牙超級盃、歐洲超級盃和俱樂部世界盃）壯舉，執教巴薩4年收穫多達14座冠軍盃，巴薩當時超群的表現不只壓過死對頭皇馬，更在歐洲的賽場上肆虐。

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瓜帥所打下的基礎，讓巴薩在近10年間成為歐洲最頂尖的球隊之一，因此如天才般的他所推崇的人選勢必有兩把刷子。瓜帥在提到哈維時說：「哈維還在踢球時就已像是個教練，當他看著皮球時，他的眼睛像在閃爍般。」

瓜迪奧拉接著提到：「哈維肯定會成為教練的！有些球員你看他踢球你不會認為他能勝任好教練一職，但這話決不適用在哈維身上，他能成為一名好教練，不僅是在巴薩，到哪裡都是，只是你還要再給他一些時間。」

哈維今年稍早已從球員生涯退休，直接從球員轉任卡達的職業隊–艾薩德（Al Sadd）的主帥，並帶領艾薩德於今年亞冠盃殺進四強才煞羽而歸。這位巴薩前中場球星也曾提及，如果一有機會回巴薩擔任教練的話，他肯定會回歸母隊執教的。

哈維目前執教卡達職業足球隊–艾薩德。（資料照，法新社）

對此表示，瓜帥認為完全不用懷疑哈維會成為巴薩教練，這只是時間早晚的問題而已，「哈維還年輕，他很懂足球而他也時常在研究賽事，對於足球他富有熱情和奉獻的精神，再加上他很勇敢，以及表達能力相當好。」瓜迪奧拉補充：「如果看到他執教巴薩時，我想我會感到很興奮。」

這賽季巴薩表現不穩，主帥巴爾維德（Ernesto Valverde）還在浪頭上，一不小心巴薩的戰績若跌落、下滑，帥位將極有可能不保，此時在一旁虎視眈眈的哈維將有機會接手主帥位置。

巴薩現任主帥巴爾維德，這是他執教巴薩的第3個賽季，但關鍵時刻調度過於保守，而時常受到外界批評。（資料照，路透社）

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