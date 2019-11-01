MLB》年度「防守聖經」出爐 貝林傑斬獲兩座成史上首人

貝林傑拿下兩座防守聖經獎，史上第一人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的「防守聖經」得獎名單出爐，道奇隊的貝林傑（Cody Bellinger）成為右外野手及多重守位的雙料得主，是道奇隊史上第一位拿下這座獎項的外野手，更成為了史上首度單季拿下兩座防守聖經獎的球員。

防守聖經獎有別於金手套獎分為國、美聯，是將全大聯盟的球員一同納入票選，並以球場上的各個守位進行頒獎，另外除了傳統9號位以外，還增設了一個多重守位的獎項。

請繼續往下閱讀...

今年得獎名單如下：

一壘手：奧爾森（Matt Olson）、運動家隊

奧爾森連兩年獲得這個獎項，他本季的DRS*是所有一壘手當中最高的。

奧爾森。（資料照，法新社）

二壘手：王寇頓（Kolten Wong）、紅雀隊

王寇頓同樣也是連續兩屆獲得這個獎項，本季他的DRS是二壘當中第二名，本季他在衝刺間處理的滾地球與高彈跳有38個，全大聯盟二壘手最高。

王寇頓連莊二壘手獎項。（資料照，法新社）

游擊手：阿米德（Nick Ahmed）、響尾蛇隊

阿米德中斷了天使隊游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）的六連霸，本季他的DRS是全大聯盟最高。

阿米德終結天使隊西蒙斯的防守聖經6連霸。（資料照，法新社）

三壘手：查普曼（Matt Chapman）、運動家隊

查普曼連兩年得獎，今年他的DRS是大聯盟三壘手第一名，近三年他的DRS為+66，比第二名洛磯隊的艾倫納多（Nolan Arenado）還多兩倍。

查普曼連莊三壘防守聖經。（資料照，今日美國）

左外野手：佩洛塔（David Peralta）、響尾蛇隊

佩洛塔是生涯首次獲獎，本季他的DRS與太空人隊的布蘭特利（Michael Brantley）和洋基隊的塔克曼（Mike Tauchman）一樣高。

佩洛塔生涯首次獲獎。（資料照，今日美國）

中外野手：肯恩（Lorenzo Cain）、釀酒人隊

肯恩成為了這個獎項自2006年設立以來，首位能夠連莊的中外野手，他的DRS是全中外野第二名，肯恩單季沒收掉5支全壘打，是這個紀錄於2004年開始統計以來單季最多，他生涯獲得過3座防守聖經獎。

肯恩單季沒收掉5支全壘打，並列史上最多。（資料照，美聯社）

右外野手、多重守位：貝林傑（Cody Bellinger）、道奇隊

貝林傑是第一位能夠單年度同時獲得兩座防守聖經獎的球員，他本季的DRS為+19，與洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列右外野手第一名，同時他也是道奇隊首名獲得這座獎項的右外野手，他在中外野與一壘精彩的防守表現讓他在多重守位的獎項中獲得青睞。

捕手：培瑞茲（Roberto Perez）、印地安人隊

這是培瑞茲生涯首次獲獎，他的DRS為全捕手最高的+29，僅差1就能追平這個數據自2003年統計以來的第一。今年他偷好球、阻擋滾地球的能力都是大聯盟第二名，而他對於壘包上跑者的赫阻力也高於平均。

培瑞茲生涯首次獲獎。（資料照，美聯社）

投手：葛蘭基（Zack Greinke）、響尾蛇/太空人隊

葛蘭基連兩年獲得這座獎項，本季他參與了12次的雙殺，是所有投手中最多的，而且沒有任何投手高於5次。

*DRS：以守備省下的分數

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法