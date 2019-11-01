NBA》面對老東家毫不留情 雷納德轟38分賞馬刺首敗

雷納德今天面對老東家轟進本季新高38分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）新賽季首度與老東家馬刺交手，全場轟下本季新高的38分，另有12籃板和4抄截，率隊終場以103：97擊敗馬刺，賞給對手本季首敗並中止3連勝。

快艇連兩天力戰爵士和馬刺，背靠背出賽先讓雷納德輪休，雷納德此役上半場攻下13分，助隊握有50：48的兩分領先，易籃後依舊在看雷納德表現，下半場貢獻25分，快艇也在第三節打出一波9：1的攻勢擴大領先，馬刺在後苦苦追趕，但仍守不住雷納德，第四節開局就連拿9分，雖然馬刺最後2分鐘追到4分落後，但仍難挽頹勢，快艇終場就以103：97贏球。

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哈瑞爾雙手暴扣。（今日美國）

雷納德今天32投15中，繳出38分、12籃板和4抄截的成績，這也是他3度對戰老東家首次繳出雙十表現，哈瑞爾（Montrezl Harrell）替補貢獻24分、4籃板，L.威廉斯（Lou Williams）挹注12分； 馬刺以德羅森（DeMar DeRozan）的29分、7籃板最佳，但他個人也發生7次失誤，D.懷特（Derrick White）有20分、5籃板，明星長人艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）8投2中，僅攻下5分、5籃板和2阻攻。

德羅森。（今日美國）

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