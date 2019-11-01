NBA》3人得分上20 鵜鶘退金塊、勝場終開胡

鵜鶘今日3人得分上20，最終以122：107擊敗強敵金塊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕陣容天賦滿滿的鵜鶘隊開季4場比賽苦吞4連敗，勝場尚未開胡，今日於主場迎戰去年西部排名第2的金塊，鵜鶘眾將打起來毫不畏懼，全場3人得分超過20，包括J.歐卡佛（Jahlil Okafor）轟下全場最高的26分、英葛蘭（Brandon Ingram）攻下25分，以及傑克森（Frank Jackson）的21分，終場鵜鶘以122：107擊敗金塊收下本季首勝。

此役鵜鶘改變進攻策略，尤其是投籃的選擇，有別於開季前4場比賽平均單場外線出手多達41次，本場比賽鵜鶘僅出手33次外線，且命中率來到本季新高的4成55，兩分球命中率5成32也同樣是高水準演出，反觀金塊外線26投僅中7，命中率是慘淡的2成7，兩隊在投籃命中率的差距為影響勝負的主要原因。

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鵜鶘中鋒J.歐卡佛本場比賽13投中8，罰球13罰中10，攻下全場最高的26分。今夏被湖人交易來到鵜鶘的英葛蘭，展現得分活力，本場12投中7，外加罰球11罰9中，高效攻下25分，目前已開季連5場比賽得到至少22分。

英葛蘭（出手者）本場攻下25分，開季連續5場比賽都得超過25分。（美聯社）

鵜鶘板凳出發的傑克森手感火燙，全場10投8中，包括3分球6投4中，拿下21分。此外，因左膝傷勢缺席前兩戰的J.哈勒戴（Jrue Holiday）本場外線手感極佳，9投中5，一共攻下19分，另外抓下5個籃板、送出7次助攻和2次抄截。

金塊大傷後回歸的新人波特（Michael Porter Jr.）在本季初登板即拿下全隊最高的15分。射手J.穆雷（Jamal Murray）得到14分和傳出6次助攻，板凳出發的J.葛蘭特（Jerami Grant）同樣攻下14分。

金塊主戰中鋒，來自塞爾維亞的約基奇（Nikola Jokic）今天出手僅6次但投進5球拿到13分，另有6籃板6助攻的全能表現。上賽季表現非常優異的金塊，這賽季剛開始以3連勝開啟賽季，但是這回接連吞下2場敗仗。

波特（上籃者）於今天的完成NBA首秀，板凳出發攻下全隊最高的15分。（今日美國）

約基奇（持球者）今天攻下13分，另有6籃板6助攻的表現，只可惜球隊依舊不敵鵜鶘的外線火力而吞下敗仗。（今日美國）

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