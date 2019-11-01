NBA》好貴！ 恩比德湯斯互毆遭禁賽、損失破千萬

（左起）湯斯、恩比德兩人都因互毆遭到禁賽2場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊的湯斯（Karl-Anthony Towns）以及七六人隊的恩比德（Joel Embiid）兩人因在昨天的比賽中大打出手，今天分別遭到聯盟處以2場禁賽，《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）更在推特上透露，兩人這一架所費不貲。

馬克斯指出，恩比德因為禁賽兩場比賽，將會損失37萬9374美元的薪水（約新台幣1154萬），湯斯則會失去37萬6345美元的薪水（約新台幣1145萬），兩人這一架加起來就花了新台幣2千多萬元。

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這一架對一般人來說可能很貴，但對這兩人來說可能僅是九牛一毛。恩比德目前正在跑一張5年1.47億美元的合約，今年年薪高達2750萬美元，接下來三年他的年薪還會逐年成長，分別是2954萬、3157萬及3361萬美元。湯斯目前的合約則是一張5年1.58億美元的合約，本季他的年薪達2725萬美元，接下來4年分別是2946萬、3165萬、3383萬以及3601萬美元。

馬克斯補充，由於這兩人遭到禁賽，因此兩支球隊都能從這兩人禁賽扣除的薪水，得到50%的豪華稅減免。

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