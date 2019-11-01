冬盟》參賽名單出爐！ 台日韓六隊爭霸

2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，賽事邁入第七屆，除了老班底台、日、韓聯隊及日本社會人之外，今年重返中職的味全龍也將在冬季聯盟首度亮相，與各隊共同角逐冬季聯盟的霸主。中職聯隊總教練將由中信兄弟二軍林威助總教練首度執掌兵符，面對日韓新生代選手來襲，今年這場冬盟熱戰，各隊蓄勢待發。

地主中職聯隊共有32位成員，包括2017、2018年季中選秀狀元，來自Lamigo桃猿捕手廖健富連三年出征，富邦悍將捕手戴培峰則是連續兩年參賽。富邦悍將則有投手楊彬、朱益生、陳明軒，內野手于森旭及外野手王詩聰、申皓瑋。Lamigo桃猿投手賴智垣、江國謙，外野手成晉以及新人王陳晨威，將透過冬盟賽事持續累積經驗。

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統一7-ELEVEn獅則加入今年第三、四輪選進吳承諭、柯育民，投手方建德首度參賽，鄭鈞仁曾在2016年以中華培訓隊身份出賽，今年則是第三度參戰。林威志連續四年參賽、江亮緯第二度參賽，而傷癒復出的潘傑楷（原為潘彥廷）與吳桀睿也都在名單中。

中信兄弟共有7名投手，是中職4隊最多，包含周磊、彭識穎、吳俊偉、楊達翔、今年第二輪選進的魏碩成、二軍救援王吳哲源及今年參與一、二軍總冠軍賽的蔡齊哲。野手部分，則有捕手吳明鴻、首度參賽的江坤宇、曾頌恩及杜家明，另外今年在二軍表現亮眼，並拿下安打王、打擊王、打點王及盜壘王的陳文杰同樣名列其中。

老朋友新面孔的味全龍隊共有46位選手，將在冬季聯盟首度亮相。由葉君璋總教練領軍，陣中話題人物川﨑宗則將以內野手身份上場，今年選秀狀元劉基鴻及首輪第六指名徐若熙也將參賽。甫成軍的味全龍，將在冬季聯盟要面對來自各國的列強，也讓全國球迷期待，來自老一代的味全龍教練，發揮母雞帶小雞的功能，帶領新一代的味全龍隊創下佳績。

2019亞洲冬季棒球聯盟將在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及嘉義市棒球場開打，預售票將從11月4日中午12:00於全家便利超商FamiPort及FamiTicket （http://www.famiticket.com.tw） 開始販售。歡迎球迷朋友們熱烈進場關注台灣冬季棒球盛事。

中職聯軍

守位 英文姓名 漢字姓名 背號 投/打 所屬球隊

總教練 LIN,WEI-CHU 林威助 24 L/L 中信兄弟

教練 CHEN,WEI-CHIH 陳威志 73 L/L 富邦悍將

教練 SHIH,CHIH-WEI 石志偉 36 R/R 中信兄弟

教練 LIN,EN-YU 林恩宇 85 R/R 中信兄弟

教練 LIN,CHING-MIN 林敬民 78 R/R Lamigo桃猿

教練 CHEN,HAO-JAN 陳皓然 57 R/R 中信兄弟

教練 LIN,WEI 林偉 89 R/R 統一7-ELEVEn獅

教練 LI,SHANG-JU 李尚儒 70 中信兄弟

投手 CHIANG,KUO-CHIEN 江國謙 18 R/R Lamigo桃猿

投手 LAI,CHIH-YUAN 賴智垣 19 R/R Lamigo桃猿

投手 YANG,PIN 楊彬 74 R/R 富邦悍將

投手 CHU,I-SHENG 朱益生 25 L/L 富邦悍將

投手 CHEN,MING-HSUAN 陳明軒 34 R/R 富邦悍將

投手 LIN,WEI-CHIH 林威志 43 R/R 統一7-ELEVEn獅

投手 WU,CHENG-YU 吳承諭 66 R/L 統一7-ELEVEn獅

投手 CHENG,CHUN-JEN 鄭鈞仁 60 R/R 統一7-ELEVEn獅

投手 FANG,CHIEN-TE 方建德 69 R/R 統一7-ELEVEn獅

投手 TSAI,CHI-CHE 蔡齊哲 50 R/R 中信兄弟

投手 CHOU,LEI 周磊 99 R/R 中信兄弟

投手 WU,CHE-YUAN 吳哲源 93 R/R 中信兄弟

投手 PENG,SHIH-YING 彭識穎 21 L/L 中信兄弟

投手 WU,CHUN-WEI 吳俊偉 49 R/R 中信兄弟

投手 WEI,SHUO-CHENG 魏碩成 80 L/L 中信兄弟

投手 YANG,TA-HSIANG 楊達翔 82 R/R 中信兄弟

捕手 LIAO,CHIEN-FU 廖健富 58 R/L Lamigo桃猿

捕手 TAI,PEI-FENG 戴培峰 95 R/L 富邦悍將

捕手 KO,YU-MIN 柯育民 38 R/R 統一7-ELEVEn獅

捕手 WU,MING-HUNG 吳明鴻 81 R/R 中信兄弟

內野手 CHEN,CHEN-WEI 陳晨威 98 R/L Lamigo桃猿

內野手 YU,SEN-HSU 于森旭 51 R/L 富邦悍將

內野手 PAN,CHIEH-KAI 潘傑楷 35 R/L 統一7-ELEVEn獅

內野手 WU,CHIEH-JUI 吳桀睿 62 R/R 統一7-ELEVEn獅

內野手 CHIANG,KUN-YU 江坤宇 90 R/R 中信兄弟

內野手 TU,CHIA-MING 杜家明 71 R/R 中信兄弟

外野手 CHENG,CHIN 成晉 1 R/R Lamigo桃猿

外野手 WANG,SHIH-TSUNG 王詩聰 84 R/L 富邦悍將

外野手 SHEN,HAO-WEI 申皓瑋 3 R/R 富邦悍將

外野手 CHIANG,LIANG-WEI 江亮緯 27 R/R 統一7-ELEVEn獅

外野手 CHEN,WEN-CHIEH 陳文杰 4 R/L 中信兄弟

外野手 TSENG,SUNG-EN 曾頌恩 32 R/R 中信兄弟

味全龍隊

守位 英文姓名 漢字姓名 背號 投/打 所屬球隊

總教練 YEH,CHUN-CHANG 葉君璋 27 R/R 味全龍

教練 Thomas Andrew Nieto 尼爾托 24 R/R 味全龍

教練 CHANG,TAI-SHAN 張泰山 49 R/R 味全龍

教練 HUANG,CHIUNG-LUNG 黃煚隆 8 L/L 味全龍

教練 KUO,SHENG-AN 郭勝安 91 R/R 味全龍

教練 CHEN,CHIH-WEI 陳志偉 86 R/R 味全龍

教練 CHIU,SHIH-CHIEH 邱世杰 97 R/R 味全龍

教練 CHANG,LI-FAN 張立帆 43 R/R 味全龍

教練 Gary Montez Thurman Jr 塞曼 81 R/R 味全龍

教練 James Gregory Hibbard 希伯特 82 L/L 味全龍

教練 Phillip Benjamin Clark 克拉克 83 R/R 味全龍

教練 Elian Herrera Ramirez 拉米瑞茲 85 R/S 味全龍

投手 SEN,JUNG-HUNG 森榮鴻 7 R/R 味全龍

投手 TSENG,PO-JUNG 曾柏融 16 L/L 味全龍

投手 LIU,CHIA-KAI 劉家愷 31 L/L 味全龍

投手 LIU,YU-CHUN 劉宇鈞 14 R/R 味全龍

投手 CHEN,LIANG-CHIH 陳良志 32 R/L 味全龍

投手 LIN,TZU-YU 林子昱 71 R/R 味全龍

投手 LU,WEI-CHENG 呂偉晟 39 R/R 味全龍

投手 CHUANG,YU-PIN 莊玉彬 29 R/R 味全龍

投手 LI,YU-HSIANG 李宇翔 11 R/R 味全龍

投手 OU,YAO-TSUNG 歐耀宗 15 R/R 味全龍

投手 LIN,WANG-YI 林旺億 51 R/R 味全龍

投手 KUO,YU-CHENG 郭郁政 17 R/R 味全龍

投手 HUANG,TUNG-YU 黃東淯 56 R/R 味全龍

投手 TSAI,MING-HSIEN 蔡明憲 26 R/R 味全龍

投手 CHEN,KUAN-WEI 陳冠偉 59 R/R 味全龍

投手 TSAO,WEI-YANG 曹維揚 37 R/R 味全龍

投手 WU,CHUN-CHIEH 吳俊杰 20 R/R 味全龍

投手 HSU,JO-HIS 徐若熙 18 R/R 味全龍

投手 Edison Ernesto Barrios Castillo 巴里歐茲 72 R/R 味全龍

投手 Anthony Vizcaya 維茲卡亞 73 R/R 味全龍

投手 Jared Daniel Wilson 威爾森 74 R/R 味全龍

投手 Hiroaki Saiuchi 歲內宏明 75 R/R 味全龍

捕手 WEI,CHUAN 魏全 98 R/R 味全龍

捕手 NIU,KAI-YEH 牛塏曄 99 R/R 味全龍

捕手 CHUAN,HAO-WEI 全浩瑋 22 R/R 味全龍

捕手 WANG,YING-PENG 王膺鵬 12 R/R 味全龍

內野手 LIU,CHI-HUNG 劉基鴻 46 R/R 味全龍

內野手 CHU,HSIANG-LIN 朱祥麟 57 R/R 味全龍

內野手 HUANG,PO-HAO 黃柏豪 10 R/L 味全龍

內野手 CHANG,HAO-WEI 張皓緯 6 R/R 味全龍

內野手 OU,CHIN 歐晉 3 L/L 味全龍

內野手 WU,JUI-SHENG 吳睿勝 13 R/L 味全龍

內野手 CHANG,CHENG-YU 張政禹 25 R/L 味全龍

內野手 TSENG,CHUAN-SHENG 曾傳昇 33 R/L 味全龍

內野手 LIN,CHIEH-CHEN 林桀晨 53 R/R 味全龍

內野手 Munenori Kawasaki 川﨑宗則 52 R/L 味全龍

內野手 LI,KAI-WEI 李凱威 21 R/L 味全龍

外野手 HUNG,WEI-HAN 洪瑋漢 88 L/L 味全龍

外野手 LIN,I-TENG 林驛騰 5 L/S 味全龍

外野手 CHANG,YU-MING 張祐銘 34 R/L 味全龍

外野手 KAO,HUAI-AN 高淮安 55 R/L 味全龍

外野手 LIN,WANG-WEI 林旺衛 28 R/L 味全龍

外野手 LIN,HSIAO-CHENG 林孝程 1 R/L 味全龍

外野手 CHEN,CHEN-YANG 陳震洋 77 R/R 味全龍

外野手 WU,TSUNG-CHUN 吳宗峻 9 L/L 味全龍

外野手 KUO,TIEN-HSIN 郭天信 2 R/L 味全龍

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