體育精英獎》「恰恰」彭政閔入圍運動精神獎 大戰體操雙雄

「恰恰」彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣體壇年度盛事2019年體育運動精英獎頒獎典禮在12月19日舉行，體育署今天公佈本屆六大獎項入圍名單，其中今年正式告別球員生涯的棒球名將「恰恰」彭政閔，入選最佳運動精神獎。

體育署表示，今年我國運動好手在各大國際賽都有傑出的表現，署長高俊雄表示，評選委員十分頭痛，所有獲推薦者皆是一時之選，之後將召開決選會議，評選各獎項得主。

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「黃金右臂」鄭兆村是台灣唯一取得東京奧運門票的田徑好手，體操「鞍馬王子」李智凱在國際賽場表現出色，上月德國世錦賽鞍馬項目鍍銀，完成連兩屆奪牌的新猷，並與「世界貓王」唐嘉鴻在成隊奪得第六，取得4張奧運團體門票，他們將和台灣羽球一哥周天成及射擊好手楊昆弼角逐最佳男運動員獎項。

李智凱。（資料照，記者林正堃攝）

唐嘉鴻。（資料照，記者林正堃攝）

「舉重女神」郭婞淳9月泰國世錦賽拿下2金、1銀，其中挺舉140公斤及總和246公斤雙破世界紀錄，今年她將與台灣羽球一姊戴資穎、拳擊好手林郁婷、射箭女將雷千瑩、空手道「小清新」文姿云，爭奪生涯第3次的最佳女運動員殊榮。

值得一提的是，18歲桌球小將林昀儒今年大放異彩，包括混雙及男雙已收下7座冠軍，世界排名衝上第10，但並未入圍任何獎項。

郭婞淳。（資料照，記者羅沛德攝）

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

林昀儒。（資料照，記者林岳甫攝）

此外，今天已率先宣布全能超馬推手、現任成淵高中教練的潘瑞根獲特別獎，台灣體大校長林華韋奪得終身成就獎。

精英獎入圍名單

最佳男運動員獎：

李智凱（體操）

周天成（羽球）

唐嘉鴻（體操）

楊昆弼（射擊）

鄭兆村（田徑）

最佳女運動員獎：

文姿云（空手道）

林郁婷（拳擊）

雷千瑩（射箭）

郭婞淳（舉重）

戴資穎（羽球）

最佳教練獎：

林政賢（射箭）

林敬能（舉重）

翁士航（體操）

蕭政文（射擊）

薛聖融（田徑）

最佳運動團隊獎：

2019世大運男子體操代表隊

2019世界射箭錦標賽女子代表隊

2019世界射箭錦標賽反曲弓男子隊

U18台灣青棒代表隊

U23台灣男子排球代表隊

最佳新秀運動員獎：

王冠閎（游泳）

余謙（棒球）

林崇佑（柔道）

曾俊欣（網球）

最佳運動精神獎：

李智凱（體操）

唐嘉鴻（體操）

連珍羚（柔道）

彭政閔（棒球）

黃義婷（划船）

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