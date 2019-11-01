裙襬搖搖LPGA》丈夫愛相隨許美貞獨佔領先 陳宇茹飆7博蒂台將最佳

裙擺搖搖第二天賽事，韓國許美貞暫列第一。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽次輪，南韓女將許美貞打出66桿，以兩回合132桿領先群雌；台灣選手方面以陳宇茹表現最佳，單日抓下7博蒂，暫時並列第12名。

許美貞前一輪並列領先，今延續手感，一開賽連3洞都抓博蒂，總計此輪共進帳7鳥、吞1柏忌，打出66桿，以總桿132桿、一桿之差獨佔領先；衛冕者美國N.柯達今天則打出67桿，以133桿暫排在第2名。

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美國選手N.柯達以133桿暫排在第2名。（記者廖振輝攝）

首輪打出台將最佳成績的業餘好手侯羽桑，今前9洞抓下4博蒂，表現虎虎生風，轉場後，在第12至15洞連續吞下柏忌，好在最後一洞抓鳥順利收尾，最終以71桿繳卡，並以141桿並列第18。侯羽桑說：「吞下柏忌那幾洞，出現一些失誤，自己判斷上出問題，比較可惜一點。」

首輪打出台將最佳成績的業餘好手侯羽桑，以141桿並列第18。（記者廖振輝攝）

今天以台將最佳成績出發，侯羽桑表示，並不會感到壓力，自己沒特別注意成績，過去也沒有看成績板的習慣，專注在自己的比賽上面；至於下一輪比賽，她說：「穩定中求發展吧！」

陳宇茹首輪打出73桿，暫時並列第37，今趁著天氣回穩，手感也越來越好，共抓下7博蒂、1柏忌，以66桿繳卡，且單日7博蒂也創下生涯最佳，並以總桿139桿，排名衝上並列第12，她說：「今天表現還算滿意，推桿很順，也有點意外。」

陳宇茹以總桿139桿，排名衝上並列第12。（記者廖振輝攝）

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