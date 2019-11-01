NBA》三冠勇士步下神壇？僅存2主力個人貢獻竟排全聯盟倒數

勇士僅存的兩位全明星主力，前4戰打完，總正負值竟排全聯盟倒數。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今夏歷經陣容大地震，戰力大幅下滑，不敵太陽後，開季4戰就吞3敗，一哥柯瑞（Stephen Curry）又因左手骨折進傷兵，而雪上加霜的是今全聯盟正負值出爐，勇士僅存的先發主力D.格林（Draymond Green）僅排在倒數第9，新援D.羅素（D'Angelo Russell）更是吊車尾墊底，昔日風光奪下3冠的西部王者恐怕正步下神壇。

勇士無疑是近年聯盟最狂的球隊，過去5季都殺進總決賽，各隊只能在其後追趕，但隨著杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）奪冠成員紛紛離去，加上在上季總冠軍戰傷到膝蓋的K.湯普森（Klay Thompson）歸期未定，一哥柯瑞雖擔起重責大任，續當頭號得分手，但昨在對上太陽一役不但表現平平，還換來嚴重手傷。

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勇士一哥柯瑞左手骨折。（資料照，USA TODAY Sports）

在柯瑞倒下後，勇士陣中先發主力僅剩D.格林和今夏以4年1.17億美元頂薪合約加盟的明星後衛D.羅素，然而今NBA今公佈衡量球員個人場上貢獻正負值的最新數據，迄今全聯盟共有386名球員亮相，而在這386人之中，個人正負值最差的球員就是勇士後衛D.羅素。

K.湯普森左膝十字韌帶撕裂，預計得休息至少8個月，勇士找來D.羅素助拳，不過這位前籃網一哥與灣區大軍磨合卻不如預期，前4場打完，他場均16.3分，投籃命中率39%，三分命中率33.3%，根本沒能達到勇士的期望，在這4場比賽，他在場上的119分鐘裡，總正負值為「負74」，竟排在全聯盟墊底。

而勇士的固定班底D.格林，同樣排在聯盟倒數，4場比賽上場110分鐘，個人總正負值為悽慘的「負52」，排在全聯盟倒數第9。

勇士花了1.17億找來D.羅素助拳，磨合卻不如預期，前4戰打完D.羅素總正負值全聯盟最差。（資料照，法新社）

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