NBA》尷尬！「怪物狀元」舉手激動喝采 下秒卻讓隊友GG了（影音）

正在養傷的威廉森今仍現身鵜鶘主場為隊友加油。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今年幸運用狀元籤選進「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），還透過交易迎來多位潛力小將，沒想到還沒開季就威廉森膝蓋就動刀，得錯過至少20場例行賽。今鵜鶘主場交手金塊，威廉森雖無緣上場，不過場下卻仍搶戲，在球隊完成一次精彩的進攻，興奮不已的威廉森舉手歡呼卻不慎肘擊場邊的隊友，尷尬的一幕讓網友全笑瘋。

威廉森以狀元郎之姿加盟鵜鶘，熱身賽就表現亮眼，不過膝傷問題卻始終困擾著這位怪物狀元，鵜鶘日前也宣布威廉森已接受關節鏡手術來解決右半月板撕裂傷勢，至少將缺席6週。

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威廉森。（美聯社）

而苦吞開季4連敗的鵜鶘，今在主場終於以122：107擊敗強敵金塊隊開胡，威廉森雖然不能上場，但仍隨隊坐在板凳席為隊友加油，比賽下半場當鵜鶘前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）大秀爆扣灌籃後，讓場下的威廉森熱血沸騰，情不自禁站起身來並高舉雙手為英葛蘭精彩的表現喝采。

不料接下來卻出現相當尷尬的一幕，在板凳席激動投入為隊友喝采的威廉森，張開的右手手肘卻不偏不倚，擊中同樣在板凳席上的隊友海伊斯（Jaxson Hayes），而擁有超級怪力的威廉森，這驚天一拳直接把海伊斯打到臉都歪了，整個人被往後退了一步差點就跌倒。

好在海伊斯看起來並無大礙，只是笑著摸了摸自己被重擊的部位，似乎沒有打算跟這位情緒的同梯隊友計較，不過接下來海伊斯卻馬上悄悄地換了位置，離開威廉森旁邊，換到另一邊的位置，遠離這位容易情緒激動的狀元郎，搞笑的樣子讓網友全都笑翻。



Zion Williamson elbows Jaxson Hayes in the face pic.twitter.com/lVgcHOV11W — NBA RETWEET （@RTNBA） November 1, 2019

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