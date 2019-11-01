棒球》吃麵遇到恰恰 曾仁和收到滿滿鼓勵

曾仁和今出席活動分享巧遇彭政閔的趣事。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕旅美投手曾仁和在2013年經典賽時曾和偶像彭政閔並肩作戰，如今看到偶像轉任教練也很開心，還分享上週吃麵巧遇的趣事，「恰恰賢拜給了我很多鼓勵。」

在6年前的經典賽，當年仍是高中生的曾仁和，有幸和「恰恰」彭政閔當隊友，他還收到恰恰送的鞋子，至今仍收藏在家。如今恰恰賢拜已經退休轉任教練，曾仁和也很高興，「很開心他能繼續傳承下去，他是很好的賢拜，也是很好的榜樣。」

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曾仁和今年從小熊轉戰遊騎兵，卻因手傷只在短期1A出賽兩場，他碰上旅美生涯的最大低潮，所幸目前手傷已經痊癒。這次並未入選12強國手，曾仁和仍表示會全力為台灣隊加油，還透露上週遇到恰恰，他給了自己很多鼓勵。

「我上週吃麵時遇到恰恰賢拜，我們聊了很多，他對我說有什麼問題都可以打給他，我們就互相加LINE。」不過曾仁和很害羞，至今不敢傳LINE給恰恰，「恰恰賢拜有傳給我一些東西，應該是發群組訊息，我就已讀，但沒有回，因為不知道該怎麼回。」

王維中（左）與曾仁和今一同出席活動。（記者倪婉君攝）

王維中（左）與曾仁和今一同出席活動。（記者倪婉君攝）

王維中（右）與曾仁和今一同出席活動。（記者倪婉君攝）

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