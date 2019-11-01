MLB》曾因陪產假莫名挨批 國民浪人投手終成奪冠英雄

國民奪冠瞬間、哈森興奮在投手丘上躍起。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕每年都會有數以百計的投手站上大聯盟投手丘，然而最後只會有一位投手能夠解決賽季最後一名打者，成功幫球隊勇奪世界大賽冠軍、將自己銘刻在歷史性的一刻，而今年國民隊的哈森（Daniel Hudson）成為這名幸運兒，然而若大家還記得，不久之前他還曾因季後賽請陪產假飽受輿論批評。

哈森昨役在9局下半登板，成功讓太空人形成三上三下，最後用滑球順利讓布蘭特利（Michael Brantley）揮棒落空、拿下最後一個出局數的瞬間，哈森也興奮地將手套扔出，而那個手套上就繡有妻子與三個女兒的名字。

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時間回到國聯冠軍戰第1戰，當時傳出哈森因還在鳳凰城老家陪產、將缺席這場重要賽事時、在網路上引發了不少討論，最後更意外掀起家庭與工作間孰輕孰重的論戰，而當時獲得隊友與教練力挺後哈森歸隊後也表明自己永遠會以家人為優先。

最後，哈森與國民一起走到了世界大賽的最後一刻，並順利成為笑捧金盃的那一方，《The Athletic》記者奈特（Molly Knight）就在推特上寫道，「（幸好）在世界大賽拿到最後一個出局數的，是位因女兒出生在季後賽缺陣的投手，而不是一位陷入家暴醜聞的男子。」間接暗諷了太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）一番。

奪冠瞬間哈森與捕手高姆斯相擁。（資料照，美聯社）

而哈森本人也對這一路走來相當不可置信，「這是個太不真實的10月了，」他在接受ESPN記者帕森（Jeff Passan）訪問時細數自己在外卡戰關門、在分區賽拿下勝投，收下國聯冠軍戰和世界大賽最後一個出局數的經歷，甚至還反問從2012年就認識的帕森，能不能想像到自己現在能站在這裡，「這些事情只會在棒球上發生，」他表示，「你也會在其他運動看見類似的東西，但這項運動，真的太瘋狂了，真的。」

包括記者帕森在內，沒有人能想像今天能迎來這樣的結局。哈森在響尾蛇時期曾被期待成為球隊王牌，2011年甚至還拿下16勝的佳績，但兩次的韌帶置換手術後成為浪人投手、今年季初他曾與天使簽下一筆小聯盟合約，卻在開季前就遭釋出，隨後加盟藍鳥、交易大限後被送來國民。

哈森在新東家的24場出賽中、防禦率僅1.44，拿下6次救援成功，在原本的終結者杜利托（Sean Doolittle）受傷期間扛下不少救援重任，也因此當國聯冠軍戰首戰他因要迎接女兒出生缺席時才會引發不少反彈聲浪，也讓他的妻子莎拉當時曾開玩笑說道，「我以為我是嫁給了羅德尼（Fernando Rodney），沒想到其實是嫁給了李維拉（Mariano Rivera）。」

奪冠瞬間的哈森。（資料照，法新社）

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