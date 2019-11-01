棒球》「沒在怕的」 王維中為12強台灣隊「獻策」

旅美好手王維中（左）今天出席運動品牌活動時，除了幫12強台灣隊加油，也分享自己和中南美洲球員的對戰經驗。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕抱著「沒在怕」的精神，旅美好手王維中今天出席運動品牌活動時，除了幫12強台灣隊加油，也分享自己和中南美洲球員的對戰經驗，「可以多用引誘球去吊打者。」

王維中今天與曾仁和出席「adidas 101棒球公園」開幕活動，除了分享活動口號「沒在怕」的精神，也為目前在為12強備戰的台灣隊加油。

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由於哥哥王躍霖入選今年12強國手，王維中雖然因為名列大聯盟40人名單無法參賽有些遺憾，但仍每天和哥哥通電話關心狀況，「我們每天都有連絡，但沒有多聊什麼（12強），因為他知道自己該做什麼，像他也旅外過，多少瞭解那些中南美洲的球員。」王維中透露王躍霖的狀況不錯，希望他能繼續保持下去。

由於運動品牌這次為響應12強推出「沒在怕的」品牌活動，王維中也分享自己的「沒在怕的」精神，他說其實自己很怕生，每次到新球隊都覺得陌生，「但是只要丟得好，隊友都會過來跟你處在一塊，因此就算在場上面對很好的打者，我也沒在怕的，勇於對決。」

王維中（右）與曾仁合一同出席運動品牌活動。（記者倪婉君攝）

對於台灣隊的12強前兩場對手波多黎各和委內瑞拉，王維中在美國也碰過不少來自這兩個國家的選手，他認為，「他們本身力量很大，揮棒速度又快，我覺得可以多用引誘球來吊他們，因為不管是第一顆或最後一顆，甚至是兩好球之後，我覺得他們對於每一顆球都是盡力去揮擊。」

曾仁和則認為，身為投手，不要去想投得邊邊角角，而是要積極去進攻，「先看他們怎麼打，再臨時做調整。」他還建議，內角球要丟得比外角球還多，「因為外角球會讓打者有更多時間去觀察，內角球比較容易擠壓到。」

adidas為了力挺台灣隊，這次特地將101球場打造為「adidas 101棒球公園」，即日起17日至指定門市凡消費任一adidas SP系列商品，即贈adidas 101棒球公園打擊體驗券乙張，數量有限、送完為止。

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