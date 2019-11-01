高球》不為人知的球場秘密 「美麗」中卻暗藏危機

美麗華鄉村俱樂部球場。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／林口報導〕耗資超過10億台幣的美麗華鄉村俱樂部，是台灣唯三合格能舉辦LPGA賽事的場地，總共擁有A、B兩座18洞球場，12個水池與111個沙坑，需要保養維護的面積多達80萬平方公尺。為了迎接年度盛會台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，球場場務經理林弘偉表示，「半年前就已開始籌備，兩週前則不斷祈禱，希望天氣不要太差，才能給比賽最好的品質。」

場地維護學問大，果嶺、梯台和沙坑皆須用不同的方式照料。美麗華果嶺採用百慕達草，此種草皮適合在熱帶地區生長，較適合台灣，但溫度降到10度以下，草皮就會休眠變黃。另外，若遇到蟲害，尤其是天敵夜盜蟲侵襲，則會導致大規模草皮毀損，必須及早預防。

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美麗華鄉村俱樂部球場。（記者廖聿偉攝）

2017年台灣LPGA賽前下了一週的雨，累積雨量達380毫升，導致場地嚴重積水，難清理。林弘偉表示，「高球場最怕豪雨，不但會讓場地泥濘不堪，沙坑也會流失，短時間難以復原。」

美麗華球場使用越南進口的白沙，每噸要價2600元，價格昂貴。林弘偉說，「送來球場的沙都已經過清洗，含泥量極低，且顆粒很大，排水性較佳。」

球場廠務經理林弘偉，在國外攻讀高球場管理學系，並擁有多年外國高球場工作經驗。是國內少數兼具學術和實務經驗的人員。（記者廖聿偉攝）

第9與18洞之間的大型景觀湖，是美麗華球場的招牌，但此湖不僅能增加擊球難度與美觀性，還兼具調節水源的特性。當遭逢乾旱期時，湖水能拿來灌溉，大雨期間，就成為蓄水池，幫助排水。

要成為高球場管理並不簡單，必須具備專業知識，還要能刻苦耐勞。林弘偉透露，「天還沒亮就要起床，無論颳風下雨都要清理球場；夏天正中午整理沙坑，光線在白沙上反射，溫度相當高。且球場大多位於山林間，美麗華球場就常有毒蛇和穿山甲等野生動物出沒，因此擔任球場工作，挑戰性相當高。」

球場廠務經理林弘偉，在國外攻讀高球場管理學系，並擁有多年外國高球場工作經驗。是國內少數兼具學術和實務經驗的人員。（記者廖聿偉攝）

美麗華鄉村俱樂部球場。（記者廖聿偉攝）

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