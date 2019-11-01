12強熱身賽》今永昇太完全宰制加拿大 日本11投跨場連16局無失分

今永昇太有望對台灣隊先發，今在熱身賽投3局狂飆6K無失分。（取自日本隊官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本隊今天進行來台前最後一場熱身賽，先發左投今永昇太投3局狂飆6K無失分，聯手其他4投讓加拿大跨場連續16局無法得分，終場以3：0為昨日敗仗雪恥。

橫濱左投今永昇太被視為預賽可能壓軸強碰我國，今對加拿大有別於昨日遭打爆的山口俊，幾乎完美壓制對手，開局就以150公里速球飆K，2至3局更演出連續5次三振，總計3局投45球，僅被敲1支安打，無保送無失分。

請繼續往下閱讀...

日本隊前3局無法突破道奇3A投手扎斯特翠斯尼，僅近藤健介和淺村榮斗敲零星安打。4局上，加拿大普羅可布中繼開局就連丟2保送，日本隊靠2顆滾地球跑回第1分。

5局上，普羅可布開局再投保送，日本隊靠短打和山田哲人適時安打，再下一城；8局上，日本攻佔一二壘，近藤再敲出適時安打，多添1分保險。近藤今頂替因傷辭退的秋山翔吾，單場3支2外帶1保送，表現相當突出。

山田哲人。（取自日本隊官網）

淺村榮斗。（取自日本隊官網）

今永投3局退場，同樣以先發調整的大野雄大接手，同樣3局無失分，接著中川皓太、山本由伸和山崎康晃也漂亮守成。日本隊昨因山口俊自爆在2局上單局掉6分，接下來11投讓加拿大連16局無法得分，再次證明堅強的投手實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法