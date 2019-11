NBA》昔日恩怨煙消雲散 雷納德、帕總賽後深情相擁（影音）

雷納德昨出戰老東家馬刺,狂砍本季新高38分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇昨主場迎戰馬刺,由「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)領軍對決恩師「帕總」帕波維奇(Gregg Popovich)率領的老東家馬刺,當初雷納德因傷與馬刺不歡而散讓帕總相當不諒解,不過帕總昨賽前受訪時不但讚昔日子弟兵,賽後還與雷納德深情相擁,看來兩人似乎都已經將過去的恩怨放下。

過去2度獲得年度最佳防守球員獎的雷納德,2017年球季受腿傷之苦只為馬刺出賽了9場,對球隊幾乎無貢獻,之後也被傳出跟球團徹底決裂,而雖然之前他曾多次表示自己希望能在洛杉磯的球隊打球,不過最終卻被馬刺交易去多倫多,讓雷納德相當不滿,還曾隔空與恩師帕波維奇互嗆,一度讓兩人關係降到冰點。

去年帶領暴龍拿下隊史首座總冠軍的雷納德,本季終於如願離開多倫多轉戰洛杉磯,而昨日快艇、馬刺賽前,帕波維奇談到雷納德時,大讚昔日子弟兵話不多卻表現沉穩,自已當初也沒想到他如今能有這樣非凡的表現。

「雖然他話不多,但總是表現得相當沉穩,當我們在選秀得到他時,並不知道他會成為現在的雷納德,就像我們也沒預料到吉諾比利(Manu Ginobili)會成為現在的吉諾比利一樣,」帕波維奇說道,而他也大讚雷納德敬業的態度「他總是非常努力、樂於學習,要他做什麼他都願意。」



而此役雷納德32投15中,繳出38分、12籃板和4抄截,帶領快艇擊敗馬刺,雷納德在賽後主動走向馬刺主帥帕波維奇,面帶笑容深情擁抱昔日恩師,並與他交談許久,在談話結束後帕總也親暱的拍了拍雷納德的脖子,過去的不愉快似乎也已經煙消雲散。

Kawhi Leonard and his former coach Gregg Popovich share a moment postgame.#Clippers #Spurs pic.twitter.com/vuMiGZh7S9