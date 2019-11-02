籃球》明將迎來CBA首秀 中媒看好林書豪創造歷史

林書豪。（資料照，圖片取自林書豪微博）

〔體育中心／綜合報導〕離開待了9年的NBA，林書豪本季轉戰CBA，也在中國掀起「林來瘋」，他在公辦熱身賽大身手狂砍40分，讓球迷看到NBA實力。而林書豪明（11）日將迎來自己加盟北京隊首戰，將作客交戰天津隊，中媒也看好他兌現「將在CBA創造歷史」的承諾。

林書豪上季在暴龍奪下生涯首冠，但季後在自由市場乏人問津，最終決定轉戰中國CBA，以稅後年薪逾300萬美元（約9200萬台幣）的大約加盟北京首鋼隊，一舉一動都備受矚目。

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過去林書豪「林來瘋」時期，曾在2012年2月一場對上洛杉磯湖人的比賽中，轟下NBA生涯最高的38分、7助攻，帶領尼克以92：85擊敗湖人，力壓當時也砍下34分的傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）。林書豪首次在CBA公辦熱身賽中亮相，就狂轟全場最高的40分，也讓中媒引頸期盼他能在新球季締造歷史。

而目前CBA史上單場最高分紀錄，是由北控翱龍洋將、也是拓荒者C.J.麥卡倫（C.J. McCollum）的親哥哥E.麥卡倫（Errick McCollum）在2015年創下，當時他全場47投26中加上罰球27罰25中拿下破紀錄的82分。

11月3日林書豪效力的北京首鋼將在客場挑戰天津榮鋼，能夠近距離地觀看到林書豪比賽，讓不少球迷為之瘋狂，此役的門票更早就銷售一空，林書豪帶來的人氣、票房都有著立竿見影的效果。

中媒《南華早報》指出，雖然在CBA的工作量恐怕將比例行賽僅82場的NBA來得更大，不過林書豪受訪時對自己能帶領北京隊感到相當興奮，承諾將會努力「創造歷史」，《南華早報》也看好他將開啟中國籃球新紀元。

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