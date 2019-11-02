MLB》小史尷尬了！冠軍遊行前2小時必須決定這件事

史崔斯柏格是否會跳脫合約引發關注。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民日前勇奪隊史首座金盃，「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）也成為史上首位獲得世界大賽MVP的選秀狀元，不過現在他恐怕會陷入一個相當尷尬的處境，也就是必須在遊行前決定是否要跳脫合約。

史崔斯柏格在2016年與國民隊達成7年1億7500萬美金的延長合約，在2019年、2020年季末都能選擇跳脫合約，官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，行使跳脫權的期限為美國時間本週六的中午12點（東岸時間），而遊行則預計在下午2點展開。

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不過費恩斯坦也指出，雙方還是可以協議將期限往後延。去年道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）也遇到類似例子，當時他是在世界大賽結束三天內就必須做出決定是否跳脫合約，最後雙方將期限延長了40個小時，克蕭與球隊重新簽了一份3年9300萬的合約續留洛杉磯。

小史今年例行賽繳出18勝6負、防禦率3.32的成績，季後賽6場先發防禦率更是只有1.98，也是史上第一位在同一年季後賽能拿下5勝0敗的球員，外界普遍認為他跳脫的機會相當高，就算不離開國民，也會像克蕭一樣重新締下新約。

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