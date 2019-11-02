MLB》明星野手開轟數創生涯新高 馬林魚為省4.9億不留他

卡斯楚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚29歲明星二壘手卡斯楚（Starlin Castro）今年繳出22轟、86分點，皆創生涯新高。不過，馬林魚為了省錢，拒絕執行他下年的1600萬美元（約新台幣4.9億）合約，將以100萬美元買斷，卡斯楚將成為自由球員。

卡斯楚是在2017年「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的交易案中，從洋基來到馬林魚。而馬林魚在這筆交易案中，獲得右投古茲曼（Jorge Guzman）、內野手德佛斯（Jose Devers）兩名潛力好手。

請繼續往下閱讀...

卡斯楚在今年開季狀況欠佳，明星賽前只有6轟、打擊率0.245的表現，但他在下半季手感回溫，明星賽過後打出16轟、打擊率0.302的優異成績。卡斯楚今年整季健康出賽162場，22轟、86分打點都是大聯盟生涯10年中最多，打擊率則為0.270。

本季卡斯楚的年薪為1100萬美元，是全隊第三高，僅次於36歲內野老將普拉多（Martin Prado）的1500萬美元，以及台灣左投陳偉殷的2200萬美元，今年全隊僅3位選手的薪水超過千萬美元。

卡斯楚下賽季的薪水為1600萬美元，對馬林魚來說是極大負擔，因此球隊選擇以100萬美元買斷，他將成為自由球員。根據大聯盟官網指出，包含國民、天使等隊，可能是卡斯楚的落腳處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法