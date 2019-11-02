網球》喬帥「本季狀況最佳」 與蠻牛雙雙晉級巴黎四強

喬科維奇獲勝後一如往常進行送愛心招牌動作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴黎大師賽四強名單出爐，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）以6：1、6：2強勢擊敗希臘好手齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）晉級四強，賽後還說這是他今年「狀況最好」的比賽之一。而第2種子納達爾（Rafael Nadal）也直落二獲勝，同樣拿下四強門票。

喬科維奇與齊齊帕斯兩人三週前才在上海交手，當時由新生代好手齊齊帕斯獲勝，這次喬帥狀況絕佳，僅花58分鐘就直落二解決對手，賽後他說：「這是我本季表現最好的比賽之一，賽前我做了十足準備。」喬科維奇透露，賽前他看了上次在上海輸給齊齊帕斯的比賽影片，回頭看了自己的優、缺點。

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喬帥在四強戰的對手是世界排名27的保加力亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），兩人生涯交手過9次，喬科維奇僅輸過1場。

而西班牙「蠻牛」納達爾以7：6、6：1拍落法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga），與喬帥一樣一盤未失晉級巴黎站四強，下一輪將面對加拿大小將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），兩人先前僅交手過2次，各有1勝平分秋色。

納達爾晉級四強。（路透）

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