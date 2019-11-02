NBA》仍不滿被交易？ 前湖人小將受訪暗酸詹皇

鵜鶘球員英葛蘭（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前湖人小將英葛蘭（Brandon Ingram）新賽季被交易至鵜鶘，先前曾鬆口鵜鶘環境比湖人更好，而當近日又被問及此事時，英葛蘭似乎還暗酸了湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

當被《The Undefeated》的記者Marc J. Spears問到，新隊友「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）季前賽的好表現，與前隊友詹姆斯相比有何不同時？英葛蘭指出，「威廉森得到了關注，但他知道如何處理它，並不會沉迷其中，除此之外，我們球隊也會獲得一些的關注度，知道我們團隊有多麼年輕，但是卻可以如此出色，而洛杉磯得到關注的方式又是另外一種。」英葛蘭似乎在挖苦湖人的媒體光環都圍繞在詹姆斯身上，其他人的表現變得較不重要。

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此外，英葛蘭也對上賽季自己的交易傳聞發表了看法，「無論如何，我一直都知道交易傳聞是一項生意，這代表在這個聯盟中還有人想要我，我只是繼續努力，我一直都在成長，雖然我曾經受過傷，但我現在的狀況非常好。」

英葛蘭來到鵜鶘後，本季出賽5場皆是先發，場均上場34.4分鐘，貢獻26.8分、8.2個籃板、4.8次助攻，打出全能的身手，昨日鵜鶘首勝開張，英葛蘭攻下25分是全隊得分第二高的球員，僅次中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）。

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