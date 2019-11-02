MLB》冠軍國民隊下週訪白宮 終結者不爽川普拒絕出席

國民隊終結者杜利托。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民隊奪得含隊史前身博覽會的51年來首冠，將在美國時間下週一造訪白宮，並接受美國總統川普（Donald Trump）表揚。不過，國民隊終結者杜利托（Sean Doolittle）則是拒絕去白宮見川普。

川普在世界大賽第5戰到場觀看，遭到現場球迷狂噓，還有球迷大喊要把他「關起來」。而國民在世界大賽奪冠後，川普在推特上發文恭賀，「恭喜國民隊有很棒的賽季、不可思議的世界大賽，第7戰太驚人了。」

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《華盛頓郵報》報導，杜利托開出第一槍，將不隨隊參訪白宮。杜利托和妻子長期關注社會議題，包含敘利亞難民、退伍軍人、以及同性戀權利。而川普政府大量限制進入美國的難民人數、削弱LGBTQ族群的權利等事，讓杜利托感到不滿，「人們說你應該去，因為這是對總統府的尊重。但我認為他做了很多不尊重總統府的事情。」

去年紅襪隊奪冠後，包含貝茲（Mookie Betts）、布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、柏格茲（Xander Bogaerts）、普萊斯（David Price），以及總教練柯拉（Alex Cora）等人，都拒絕去白宮。

世界大賽第5戰中，美國總統川普到場觀看球賽。（資料照，路透）

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