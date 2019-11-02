NBA》火箭MVP雙星無用！哈登三分狂打鐵不敵籃網

哈登此戰攻下全場最多的36分，但三分球16投僅2中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天作客布魯克林籃網，「大鬍子」哈登（James Harden）雖然攻下全場最高的36分，但他的三分球16投僅2中。籃網全隊有5人得分上雙，

T.普林斯（Taurean Prince）砍下27分12籃板好表現，厄文（Kyrie Irving）也有22分10助攻成績，終場火箭以116：123輸球。

火箭隊在第二節一度取得45：30領先，籃網這時在雷佛特（Caris LeVert）單節攻12分下，半場打完反以61：59領先火箭。第三節剩下5分06秒，T.普林斯獨得8分包含兩顆三分，打出8：1攻勢拉開到雙位數分差，三節打完籃網以95：83領先12分。

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籃網T.普林斯砍下27分12籃板。（法新社）

末節一開始火箭豪斯（Danuel House Jr）投進三分，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）連拿6分，追到8分差。火箭在剩下3分50秒時，豪斯再投進三分，追到5分差，T.普林斯這時也回敬三分，籃網穩定維持分差，最後以7分之差獲勝。

哈登此戰攻下全場最多的36分，但三分球16投僅2中。（法新社）

哈登全場31投10中、三分球16投僅2中，另有15罰14中，拿下36分、8助攻、5籃板的成績，有發生5次失誤。哈登開季三分手感欠佳，至今5場比賽三分球出手70次僅中14球，命中率只有20％。根據ESPN指出，這是哈登生涯第7次單場投丟14顆三分，他本季已經投丟56顆三分。

魏斯布魯克繳出27分、8助攻、7籃板、4抄截的全能表現，豪斯貢獻15分，中鋒卡培拉（Clint Capela）僅有10分4籃板。火箭隊今天投籃命中率41.4％，但團隊三分球48投12中、其命中率僅25％。

火箭魏斯布魯克繳出27分、8助攻、7籃板、4抄截的全能表現。（法新社）

籃網方面，T.普林斯27分、12籃板是全隊最佳，雷佛特25分，厄文此戰18投7中拿下22分、傳10次助攻，但也發生6次失誤。J.哈里斯（Joe Harris）15分9籃板。替補出發的坦波（Garrett Temple）得到16分。籃網隊今天團隊投籃命中率為49.4％，其中團隊三分32投19中，命中率高達59.4％。

籃網明星後衛厄文此戰拿下22分、傳10次助攻。（美聯社）

籃網雷佛特（右）得到25分。（今日美國）

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