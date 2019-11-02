NBA》「字母哥」豪取29分領軍 公鹿耍魔術大勝32分

「字母哥」亞德托昆波（中）今日交手魔術豪取29分、14籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今日作客魔術，靠著當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取29分、14籃板「雙十」成績領軍下，終場123：91大勝魔術，也是公鹿開季至今，團隊打出的最大勝分差。

公鹿前役敗給塞爾提克，今日重整旗鼓，球隊攻守兩端都有穩定發揮，儘管首節碰到魔術團隊開賽9投8中，取得20：7的領先，但公鹿板凳群此時跳了出來，反打一波40：9的攻勢，一舉逆轉比數。

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公鹿替補球員是本場比賽公鹿奪勝的關鍵，在首節落後時，B.羅培茲（Brook Lopez）、R.羅培茲（Robin Lopez）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）和G.希爾（George Hill）等人輪番跳出，頻頻跳投得手幫助球隊超前比分，加上字母哥的發揮，決勝節公鹿一路擴大到30分以上的領先，剩餘的比賽時間魔術只能苦苦追趕，不過勝負仍沒有太大的懸念，終場公鹿輕鬆收下勝利。

G.希爾板凳出發拿下9分。（美聯社）

此役，亞德托昆波16投10中，繳出全隊最高的29分，另有14籃板、6助攻，主控布雷德索（Eric Bledsoe）也有18分、6助攻進帳，米德爾頓（Khris Middleton）則攻下16分、6籃板。

「字母哥」亞德托昆波（中）今日交手魔術豪取29分、14籃板。（美聯社）

魔術方面，富尼耶（Evan Fournier）全場三分球8投4中，攻下19分為全隊最佳，伍切維奇（Nikola Vucevic）則挹注14分、7籃板，不過團隊命中率是低迷的37.4%，難以敵過攻守穩定發揮的公鹿。

公鹿今日交手魔術大勝。（美聯社）

公鹿今日交手魔術大勝。（美聯社）

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