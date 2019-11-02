12強》韓國隊氣氛好 主戰捕手點出關鍵

12強韓國隊梁義智。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕身為首屆12強賽冠軍，南韓昨在公辦熱身賽首戰以4：0擊敗波多黎各，全隊也對挑戰衛冕展現高昂士氣；對於這次國家隊展現活力和絕佳氣氛，韓國隊主戰捕手梁義智說：「都是斗山的嘛，很有趣啊。」點出這次韓國隊的組成充滿「斗山味」。

這次韓國隊28人名單中，就有李映河、咸德柱、李庸燦、朴世赫、許敬民、朴健祐和金宰煥等7人，來自奪下今年韓國大賽冠軍的斗山熊。此外，包括梁義智本人，他和目前效力樂天的閔炳憲以及LG的金賢洙，也都曾效力斗山熊。

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梁義智效力斗山10年，去年底才以總值125億韓元（約台幣3.5億）合約轉戰NC恐龍，是韓職史上僅次李大浩的第2大約。梁義智昨在公辦熱身賽貢獻2支安打，若包括3局下以強勁滾地球幫助球隊先馳得點的金賢洙，以及5局下轟出兩分砲的4棒金宰煥，昨役「斗山幫」的表現很亮眼。

對於記者問到這次國家隊氣氛好，梁義智就說：「能和斗山出身的球員再次聚在一起打球，真的很有趣。」梁義智還透露這次擔任隊長的金賢洙，在陣中也是負責帶領氣氛的應援團隊，「金賢洙的聲音最大，話也最多。」

韓國隊預訂今晚6點在高尺天空巨蛋和波多黎各展開第2場公辦熱身賽，梁義智說：「現在要延續氣勢，就算是熱身賽，養成贏球的習慣也很重要。」

韓國隊這次和古巴、加拿大、澳洲分在C組，預賽於11月6日至8日在高尺天空巨蛋登場。

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