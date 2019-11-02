網球》Nike歐印了！下一個莎娃 18歲長腿妹捧史上最大約

安妮西莫娃。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美媒報導，Nike已經「all in」在18歲美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）身上，看好她成為下一個莎拉波娃，與她簽署了有史以來最大筆網球青少年合約。

莎娃與Nike簽下8年7000萬美元合約即將到期，消息人士透露，這次安妮西莫娃與Nike簽的價碼與之相差不大。安妮西莫娃的爸媽是俄國人，她自三歲移居美國佛州，今年法網一鳴驚人打入4強，不過美網因為教練父親驟逝，她只能忍痛退賽。目前她WTA世界排名21名，是前60名中最年輕的球員。

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安妮西莫娃在社群網站不吝展露好身材。（取自IG）

不管球場內還是球場外，安妮西莫娃似乎都複製著莎娃的腳步，長相甜美的她在個人IG上也不停曬出大長腿，她的經紀公司IMG的經紀人Max Eisenbud，同時也是莎娃的經紀人，日前受訪表示：「當安妮西莫娃在法網擊敗了哈勒普（Simona Halep），我就籌建了一個團隊以確保她的社群網站貼文都在對的時間點上。」

「如果社群網站經營不好，就無法獲得代言，這就是我們現在生活的世界。我告訴她一天該發多少文章，雖然很奇怪，但是人們想知道妳吃甚麼早餐、在什麼時候練球，而一則糟糕的貼文可以毀了一切。」

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