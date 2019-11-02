NBA》拉文決勝節挺身而出 公牛驚險勝活塞

拉文（右）繳全場最高分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今在主場迎戰活塞，一哥拉文（Zach LaVine）整場挹注26分，加上在決勝節最後3分多鐘狂飆10分，助隊反超前比數並維持領先，力抗活塞卓蒙德（Andre Drummond）25分、24籃板的火燙手感，終場公牛以112：106獲勝，中止三連敗。

活塞隊羅斯（Derrick Rose）今天從板凳出發，首截後半段登場便獲得全場芝加哥球迷熱情歡呼，他在上半場飆進15分，拉文也進帳16分，兩隊各有攻勢，公牛5分領先結束上半場。

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末節公牛一度陷入進攻當機，倒數7分多鐘遭活塞拉出一波10：3攻勢追到2分差，並在蓋洛威（Langston Galloway）命中三分球後扳平戰局。

公牛拉文這時挺身而出，最後3分鐘連飆兩記三分彈，加上最後11秒開始連續要到兩次犯規，四罰全進再添保險分，助公牛以6分之差獲勝。

值得一提的是，「飆風玫瑰」羅斯再度回到回憶滿滿的芝加哥，仍受主場球迷支持，他第一節替補上場時獲得場邊球迷掌聲及高聲「MVP！MVP！」。「我在這感受到滿滿的愛」羅斯說，「每次回到這裡比賽感受都相當特別。」

此役公牛拉文繳全場最高26分，波特（Otto Porter Jr.）貢獻22分，W.卡特（Wendell Carter Jr.）也有16分、11籃板。活塞部分，卓蒙德繳25分、24籃板「雙20」成績，羅斯則是攻下23分、7助攻還有3抄截。

羅斯（右）仍受到芝加哥主場球迷歡迎。（歐新社）

卓蒙德（中）繳出雙20成績。（歐新社）

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