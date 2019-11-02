12強》台灣隊要注意！ 今永昇太用秘密武器玩弄加拿大

今永昇太被視為有可能對台灣的先發人選。（圖片取自日本隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽下週登場，日本隊左投今永昇太昨天在熱身賽投3局狂飆6K無失分，幫助球隊以3：0擊敗加拿大。今永昇太在這次比賽中，嘗試丟賽季未用過的卡特球，玩弄加國打線。

今永昇太昨天在熱身賽中投出150公里的速球外，還運用變速球、以及卡特球等球種，從第2局至第3局演出連續5次三振，總計3局用45球就賞6次三振，沒有保送也沒有失分。

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今永昇太在今年日職球季中，除了主力武器速球外，還有滑球、變速球、曲球等球種，卡特球則未在球季中丟過。

《Sponichi Annex》報導，今永昇太昨天共用45球中，有16顆是卡特球，他認為這顆球種能讓對手揮空，可在國際賽應付身材高大、手腳長的打者。

目前擔任《Sponichi Annex》球評、曾奪得2016年央聯年度MVP的新井貴浩，大讚今永昇太的卡特球，指他為了對應這次大賽的用球，大量使用卡特球，這顆球種變化幅度較不大、但球速快，面對右打者內角很有效果。

今永昇太被視為是預賽面對台灣隊的先發，他曾在2017年亞冠賽先發對台灣6局狂飆12K，讓台灣隊打者吃盡苦頭。

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