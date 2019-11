MLB》太空人球迷留言崩潰 柯爾老婆火力全開反擊

柯爾與老婆艾咪。(取自IG)

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽已經落幕,太空人強投柯爾(Gerrit Cole)賽後受訪的舉動卻將戰場延燒到球場外。由於他在G7輸球後立刻換上經紀公司波拉斯的球帽受訪,而非戴著太空人隊的帽子,讓太空人球迷很受傷,在柯爾老婆艾咪的推特上崩潰,結果艾咪回應反擊。

一位名叫大衛的太空人球迷留言說:「柯爾在那個時間點的舉動對我們極其無禮、輕蔑,我曾經很愛他,但也因為這樣我現在看不起他。他欠我們一個道歉,他真的沒有必要這樣做,我們都曾經那麼支持他。」

結果柯爾老婆艾咪回應:「冷靜點,先生,你斷章取義了,Gerrit將他的身心奉獻給這座城市,只是你沒看見。」

大衛又回應:「他明明可以在整晚接下來的時間為我們展現忠誠,他明明可以明天再來宣傳他自己跟波拉斯,總之這是很難看的時間點,我不會再回應了。只是想讓你們夫妻倆知道這件事。」

艾咪再度回應:「如果你有在今晚以前看過他的賽後訪問,你會知道他整季都這樣穿,他穿什麼衣來球場就穿什麼衣服離開,他已經準備去見他的家人了。」

Calm down, sir. You’re reading out of context. If you don’t think Gerrit poured his heart and soul into this city, you simply haven’t paid attention. https://t.co/e9NPZNQKwR