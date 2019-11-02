NBA》詹皇39分大三元力壓東契奇 湖人延長賽退獨行俠

湖人「詹皇」詹姆斯全場砍下39分、16助攻、12籃板的大三元表現。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天作客達拉斯獨行俠，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場砍下39分、16助攻、12籃板的超級大三元表現，包含第4節末傳給D.格林（Danny Green）投進的追平三分，把戰局逼近延長賽。詹姆斯在延長賽和「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）聯手發揮，終場以119：110贏球。

獨行俠在第二節一度領先15分，但末節湖人猛攻，D.格林在剩下5分08秒時投進三分後，助湖人打出一波12：2攻勢追平比數。隨後雙方互咬比分，獨行俠在剩下最後6.4秒還有3分領先，詹姆斯組織最後一波進攻，他切入禁區傳給埋伏底線的D.格林投進追平三分，兩隊103：103打進延長賽。

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詹姆斯和A.戴維斯在延長賽發揮，湖人單節攻下的16分中，兩人就佔15分，最後湖人以119：110氣走獨行俠。

詹姆斯和A.戴維斯（左）在延長賽合計貢獻15分。（美聯社）

詹姆斯全場上場43分鐘，23投13中，包含11罰9中，拿下全場最高的39分、傳出16次助攻、抓12顆籃板的大三元表現，另有4次抄截、1次火鍋。

根據《ESPN》指出，詹姆斯成為史上第三位至少30次大三元的球員，僅次於「大O」名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）、「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。詹姆斯也成為自1990年的魔術強森後，首位繳出30分、15助攻、10籃板的湖人球員。

A.戴維斯也上場43分鐘，拿下31分8籃板、火鍋、抄截各有2次，D.格林貢獻14分，A.布萊德利（Avery Bradley）11分。

湖人D.格林投進關鍵追平三分，他全場得到14分。（美聯社）

獨行俠方面，東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15助攻、13籃板的大三元表現，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）16分9籃板，D.鮑威爾（Dwight Powell）14分，D.萊特（Delon Wright）12分，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）11分。

獨行俠東契奇繳出31分、15助攻、13籃板的大三元表現。（今日美國）

獨行俠波辛傑斯（右）16分9籃板（美聯社）

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