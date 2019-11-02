NBA》巴恩斯2.9秒致勝補籃 國王終結近30年最慘開季成績

巴恩斯（左）終場前2.9秒致勝補籃幫助國王首勝開張。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季至今1勝難求的國王，今日在主場交手爵士，兩隊鏖戰到讀秒階段，國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）終場前2.9秒致勝補籃，幫助球隊102：101氣走爵士，國王也止住五連敗拿下新球季首勝，終結近30年來最慘的開季成績。

國王拿下新球季首勝。（美聯社）

國王此役全隊將士用命，一直處於領先階段，不過來到決勝節倒數五分鐘國王97：88領先時，爵士兩後衛米契爾（Donovan Mitchell）、康利（Mike Conley）跳了出來，不僅把分數追平，甚至米契爾終場前11.2秒的上籃更是將比分逆轉。

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國王此時緊急喊出暫停，在佈署最後一波進攻後，國王本來由前鋒別利查（Nemanja Bjelica）操刀最後一擊，但別利查三分外線失守，不過幸運失神仍然眷顧在國王身上，巴恩斯搶到進攻籃板並順勢補進兩分，幫助國王再度超前，也成為國王此役贏球的英雄人物。

國王拿下新球季首勝。（美聯社）

國王拿下新球季首勝。（美聯社）

國王本場比賽有6人得分上雙，福克斯（De'Aaron Fox）攻下25分、5籃板為全隊最佳，射手希爾德（Buddy Hield）繳出18分，不過外線5投盡墨，貢獻關鍵補籃的巴恩斯則有13分、6籃板進帳。

爵士方面，米契爾攻下全隊最高的24分，康利與前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）各有19分、17分表現，值得一提的是，今日是爵士開季6場比賽以來，首次失分達到100以上，也讓他們吞下敗仗。

爵士今日交手國王吞敗。（美聯社）

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