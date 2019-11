NBA》塔圖姆1.3秒關鍵跳投 綠衫軍2分險勝尼克（影音）

塔圖姆末節扮英雄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今在自家主場迎戰尼克,兩隊整場比賽都陷入拉鋸,打得難分難捨,綠衫軍塔圖姆(Jayson Tatum)挹注24分,加上在最後1.3秒關鍵跳投命中,助隊以104:102險勝尼克。

開賽兩隊一來一往各有攻勢,從第一節開始就上演拉鋸戰,數度互換領先,上半場結束雙方僅1分之差。易籃後,比數持續僵持,沃克(Kemba Walker)下半場狂飆23分,尼克小莫里斯(Marcus Morris)也在末節攻進15分,兩隊持續拉鋸到最後一刻。

請繼續往下閱讀...

第四節倒數4秒,小莫里斯飆進三分彈追成102分平手,塞爾提克在最後一波進攻由塔圖姆執行,他在最後1.3秒後撤步跳投出手,成功拿下2分超前比數,直到最後一秒才分出勝負。

"TATUM TAKES IT... MAKES IT!"



Jayson Tatum's CLUTCH jumper wins it for the @celtics at home! pic.twitter.com/Gs5HW3ufGz