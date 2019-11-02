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NBA》塔圖姆1.3秒關鍵跳投 綠衫軍2分險勝尼克（影音）

2019/11/02 12:44

塔圖姆末節扮英雄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今在自家主場迎戰尼克，兩隊整場比賽都陷入拉鋸，打得難分難捨，綠衫軍塔圖姆（Jayson Tatum）挹注24分，加上在最後1.3秒關鍵跳投命中，助隊以104：102險勝尼克。

開賽兩隊一來一往各有攻勢，從第一節開始就上演拉鋸戰，數度互換領先，上半場結束雙方僅1分之差。易籃後，比數持續僵持，沃克（Kemba Walker）下半場狂飆23分，尼克小莫里斯（Marcus Morris）也在末節攻進15分，兩隊持續拉鋸到最後一刻。

第四節倒數4秒，小莫里斯飆進三分彈追成102分平手，塞爾提克在最後一波進攻由塔圖姆執行，他在最後1.3秒後撤步跳投出手，成功拿下2分超前比數，直到最後一秒才分出勝負。

綠衫軍沃克拿下全場最高33分、6籃板外帶5助攻，塔圖姆則命中4顆三分球繳出24分，海沃德（Gordon Hayward）也有13分、9籃板。

尼克整體表現較平均，全隊有五人得分上雙，小莫里斯飆進29分、9籃板、2抄截，巴瑞特（R.J. Barrett）攻下15分、7籃板、5助攻，波提斯（Bobby Portis）也有13分、7籃板。

沃克（右）攻下全場最高分。（USA TODAY Sports）

小莫里斯（左）末節拿下15分。（歐新社）

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