NBA》東契奇交手湖人飆「大三元」 創2項史無前例紀錄

東契奇（左）今日攻下31分、15助攻、13籃板的「大三元」成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日雖在延長賽不敵湖人，但當家後衛東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15助攻、13籃板的「大三元」成績，仍創下史無前例的兩項偉大紀錄。

Luka Dončić is the youngest player with a triple-double against the Lakers all-time.



He is also the youngest player with a triple-double against a LeBron James team all-time. pic.twitter.com/sllIqs3UzU — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2019年11月2日

根據《ESPN》報導，東契奇成為有史以來對抗紫金軍團還能繳出大三元的最年輕球員，也是史上首位對戰「詹皇」詹姆斯（LeBron James）坐鎮的球隊，有辦法砍下大三元的最年輕球員。

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東契奇目前年僅20歲，今年是他NBA第二個賽季，新球季目前為止保持全勤出賽，場均攻下26.2分、9.6個籃板、8.4次助攻，各項數據皆比他去年的新人球季更加出色，儘管球季才剛開打，樣本數不多，但東契奇場上的全能身手確實讓大家有目共睹。

不過在東契奇創下紀錄的夜晚，詹姆斯的表現更勝一籌，得到39分、16助攻、12籃板的超級大三元，最終湖人拿下四連勝笑著走出球場。

此外，東契奇在今日與湖人的比賽中，意外與湖人中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）相撞，當時豪爾德的下巴撞到東契奇的頭部，導致東契奇縫了3針，不過根據《ESPN》記者Tim McMohan的報導指出，東契奇並沒有腦震盪的情況出現，已是不幸中的大幸。

Luca Doncic with the rare flop into @DwightHoward’s chin. #lucaflop #doncicflop #nba @ESPNNBA pic.twitter.com/j4SPhmRoX7 — KaleyCo （@J_Kaley） 2019年11月2日

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