NBA》東契奇交手湖人飆「大三元」 創2項史無前例紀錄

東契奇(左)今日攻下31分、15助攻、13籃板的「大三元」成績。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今日雖在延長賽不敵湖人,但當家後衛東契奇(Luka Doncic)繳出31分、15助攻、13籃板的「大三元」成績,仍創下史無前例的兩項偉大紀錄。

Luka Dončić is the youngest player with a triple-double against the Lakers all-time.



He is also the youngest player with a triple-double against a LeBron James team all-time. pic.twitter.com/sllIqs3UzU