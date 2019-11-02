NBA》東契奇太亮眼 詹皇賽後爽飆：「你這煞氣的小王八蛋！」

Luka meets the player he looked up to growing up pic.twitter.com/UTUACFTSfJ — ESPN （@espn） November 2, 2019

〔體育中心／綜合報導〕湖人與獨行俠今天上演本季初最精彩的黃金對決，35歲「詹皇」老而彌堅，20歲「歐洲金童」東契奇初出茅廬，雙雙繳出30分以上大三元，最後獨行俠在延長賽惜敗湖人，賽後鏡頭拍到，詹姆斯對東契奇表現讚不絕口，直對他說：「你這煞氣的小王八蛋！」

詹姆斯（左）、東契奇（右）。（法新社）

兩人此役締造不少紀錄，東契奇拿下31分、13籃板以及生涯新高15助攻，成為自1996年奇德（Jason Kidd）支後小牛隊首位獲得30-10-15大三元的球員，這是東契奇第二年賽季，但已拿下10次大三元。

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詹姆斯獲得39分、12籃板、16助攻還有4抄截，成為1990年魔術強森後湖人隊首位30-10-15大三元，這也是詹姆斯生涯第82次大三元，其中第30度至少獲得30分。

至於敵隊兩人同場飆30-10-15大三元，東契奇成為NBA史上最年輕、詹姆斯則為史上最老。妙的是，東契奇的偶像正是詹姆斯，去年還首度獲得偶像的親筆簽名球衣，今天賽後，則是親耳獲得偶像飆髒字稱讚：「你這煞氣的小王八（You’re a bad motherfuxxr!）」，東契奇聽到後不好意思地拍了詹姆斯的胸膛。

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