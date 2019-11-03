CBA》看好林書豪場均20分7助攻 中媒提醒他「這幾點」仍待解

林書豪即將迎來自己在CBA的生涯首秀。（資料照，圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪離開NBA後，本季轉戰CBA，成為北京首鋼最大咖的新外援，也在中國掀起「林來瘋」，而今日他將迎來自己加盟北京隊首戰，中國媒體雖看好他主宰CBA得能力，認為他能繳出場均至少20分、7助攻，但也不忘點出林書豪究竟能否有效提升北京首鋼戰績仍需要時間來驗證。

林書豪上季在暴龍奪下生涯首冠，但季後在自由市場乏人問津，最終決定轉戰中國CBA，以稅後年薪逾300萬美元（約9200萬台幣）的大約加盟北京首鋼隊，被譽為北京隊近2年來最大咖外援，一舉一動也都備受矚目。中媒《北京青年報》指出，雖然在球隊票房和宣傳效益上，林書豪的加盟都帶了立竿見影的影響，但他是否能成為首鋼殺進季後賽的助力，仍需要時間來證明。

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該文點出，加盟首鋼後林書豪最大的挑戰來自於如何盡快融入球隊並適應CBA的節奏，畢竟林書豪9月底才正式和球隊匯合，要了解球隊的戰術和熟悉球隊其他主力的特性也都需要時間，更重要的是林書豪每戰平均可能至少要上場35分鐘，比起過去他在NBA時要長很多，另外林書豪絕對會是其他各隊嚴防的對象，身體碰撞恐怕會比其他後衛多很多，如何避免受傷也將是他最重要的課題。

不過雖然《青年報》認為林書豪來到CBA仍有許多問題需要克服，不過還看十分看他的能力與經驗，認為他絕對有場均20分、7助攻的實力，也希望他能達成球隊和球迷的期望，能在關鍵時刻扮演重要的角色。

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