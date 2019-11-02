12強Live》郭嚴文敲適時安助台灣破蛋 古巴隊連2安追平比分

第四局

4局上，台灣隊換吳昇峰登板，雖然被敲出1支安打，不過他很快就靜下心來，在1出局後連續用飛球解決兩位古巴隊打者。

第三局

3局下，羅德里奎茲續投，1出局後，林立揮棒落空吞K，再度與古巴投手纏鬥到滿球數的王柏融，這次選到四壞保送上壘，林泓育敲出三壘滾地球，往二壘跑的王柏融遭封殺出局，兩隊維持1：1平手。

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3局上，台灣隊換胡智為登板，先用滾地球解決古伊貝爾，不過普利耶托敲出滾地球，郭嚴文在接球時卻發生失誤，讓對手上壘，隨後古巴隊靠著2支安打，敲回追平分，古巴1：1台灣。



第二局

2局下，林泓育面對續投的羅德里奎茲，展現選球眼獲得四壞保送上壘，陳俊秀遭三振，不過捕手張進德也選到四壞保送上壘，王勝偉積極進攻可惜最後仍遭三振，形成台灣隊這個半局的第2個出局數，接下來郭嚴文把握機會，敲出中間方向安打，林泓育快馬加鞭衝回本壘，替台灣隊拿下破蛋分，以1：0領先古巴。

2局上，台灣隊換上張奕接替登板，張奕連續用滾地球解決古巴老將塞佩達、沙猛，最後再讓阿拉康揮棒落空吞K，漂亮送給對手三上三下，

第一局

1局下，張志豪、林立敲出滾地球遭刺殺出局，王柏融與古巴先發羅德里奎茲纏鬥到2好3壞滿球數，卻揮棒落空吞K，台灣隊0：0古巴隊。

1局上，台灣隊先發投手江少慶一上來就先用滾地球解決古巴開路先鋒山多士，接下來雖然被阿魯耶巴魯耶那敲安上壘又再盜上二壘，但江少慶再度讓打者擊出滾地球出局，接下來再霸氣三振掉克薩達，化解危機。

賽前

台灣隊今天起連續兩天在洲際棒球場打公辦熱身賽，由於與正式比賽之間僅有1天休息，總教練洪一中決定兩場都採用投手車輪戰，避免影響5日首戰波多黎各的投手調度，今天對古巴由可望扛首戰先發的江少慶打頭陣，打序方面，由張志豪擔任開路先鋒、王柏融擔任3番角色，新科MVP朱育賢、單季完成「20-20」的蘇智傑板凳待命。

台灣隊先發陣容

1.張志豪 左外野

2.林 立 三壘

3.王柏融 右外野

4.林泓育 指定打擊

5.陳俊秀 一壘

6.張進德 捕手

7.王勝偉 游擊

8.郭嚴文 二壘

9.林哲瑄 中外野

先發投手：江少慶

古巴隊先發陣容

1.山多士（Roel Santos）

2.阿魯耶巴魯耶那（Erisbel Arruebarruena）

3.艾拉（Alexander Ayala）

4.克薩達（Pavel Quesada）

5.塞佩達（Frederich Cepeda）

6.沙猛（Yordanis Samón）

7.阿拉康（Yovani Alarcón）

8.古伊貝爾（Yoelkis Guibert）

9.普利耶托（César Prieto）

先發投手：羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）

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