NBA》哭了！一哥柯瑞倒下後 勇士僅存奪冠核心又傳傷情

繼一哥柯瑞後，勇士僅存核心D.格林也傳出傷情。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以110：127不敵馬刺，新援D.羅素（D'Angelo Russell）回穩狂飆轉隊新高30分，但開賽前就傳出受傷的一哥柯瑞（Stephen Curry）至少得休三個月的壞消息，另外一位先發主力D.格林（Draymond Green）也在比賽中扭傷手指，明對黃蜂出戰成疑。

杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）相繼離去，射手K.湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）也都高掛傷號，勇士奪冠核心僅剩D.格林一人，不料今交手馬刺，首節打完D.格林就在比賽中弄傷了左手食指，賽後勇士也證實D.格林在比賽中扭傷了手指，球隊仍在評估是否要讓他接受MRI檢查。

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「我弄傷了自己的手指，」賽後受訪時手腕已經帶上護具的D.格林說道，「可能韌帶有受傷，我不知道明天狀況會怎麼樣，能不能打可能要再看看了。現在受傷的地方很疼痛，整場比賽連球都不能握，大概第2節開始就很不舒服了，只希望今晚疼痛能減緩一些...」

而D.格林今天打了34分鐘受傷，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也表示之後的比賽可能會再將低這位僅存昔日奪冠核心球員的出場時間。

總教練柯爾賽後表示之後可能會再降低D.格林的出場時間。（法新社）

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