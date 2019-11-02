裙襬搖搖LPGA》「長腿妹」N.柯達明挑戰連霸 台將陳宇茹表現最佳

裙襬搖搖LPGA第三回合，美國選手N.柯達飆出7博蒂，沒有任何柏忌，以3桿之差獨佔領先。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今進行第3回合，衛冕者N.柯達飆出7博蒂，沒有任何柏忌，以3桿之差獨佔領先，連霸氣勢濃厚；台將則以陳宇茹表現最佳，今繳出71桿，暫時並列第15。

陳宇茹今在前9洞抓下3博蒂、1柏忌，後9洞狀況起伏較大，雖抓下2鳥但也吞下3柏忌，總計打出71桿，總桿210桿暫時並列第15，她說：「一開始狀況還不錯，但到後面有點累，無法思考，也沒自己的想法，變成把問題丟給桿弟處理。」

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即便結束3回合賽事，已經相當疲憊，自我要求相當高的陳宇茹卻還是說：「等等還是得練一下推桿，畢竟自己和其他球員仍有一點差距。」

今年在裙襬搖搖繳出不錯表現，陳宇茹認為，在南韓KLPGA的訓練對她有很大幫助，「在南韓的生活圈就是飯店跟球場，訓練上比較辛苦，但也比較專注，為以後挑戰LPGA做準備。」

衛冕者N.柯達今展現連霸氣勢，共抓下7鳥，沒有柏忌以65桿繳卡，並以總桿198桿獨佔領先，她表示，今天天氣很好，雖然風還是很大，但有太陽打起來比較舒適；至於明天有機會完成連霸，她說：「同組的選手也都很厲害，明天我會專注打好自己的球。」前兩輪的領先者南韓許美貞，今繳出71桿，總桿203桿排名滑落到第4。

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