中職》富邦悍將菜鳥日 驚見老鳥扮紅髮美人魚

范玉禹扮紅髮美人魚。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，吸引近千名球迷參與，悍將球員幾乎全員出動，與粉絲玩遊戲互動，現場歡笑聲不斷。

壓軸重頭戲「悍將菜鳥日」，11名新秀變裝逗樂球迷，仔細一看不對勁，24歲、職棒年資6年半的投手范玉禹怎麼在裡頭？而且，他還穿「紅髮美人魚裝」扮醜，成為全場最吸睛「老菜鳥」，笑翻眾人。

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好奇跑去問范玉禹怎麼回事，他解釋，進職棒第一年在義大犀牛，當時也有菜鳥日變裝，但是一軍限定，當時他在二軍無緣參加，這次自告奮勇想體驗看看，滿好玩的。

放眼望去，悍將菜鳥清一色穿套上「食物裝」，江國豪穿紅蘿蔔裝，游霆崴是玉米，李建勳扮乳牛，王尉永是大亨堡，朱益生則是小辣椒。

今年富邦悍將菜鳥日，新秀套上「食物裝」。（記者羅志朋攝）

最無言以對當屬楊彬，他套上全紅螃蟹裝，上下包得密不透風，直呼好悶，數度穿脫，顯得有些不自在，無奈心情全寫在臉上。

誰的裝扮最詼諧？江國豪把票投給范玉禹，直說有夠像美人魚，他表示，今天球迷會與粉絲互動，感覺滿不錯的。

高國輝與球迷玩遊戲互動。（記者羅志朋攝）

林益全與女兒今天現身球迷會。（記者羅志朋攝）



林宥穎和球迷玩遊戲。（記者羅志朋攝）

富邦悍將球員與球迷玩遊戲互動。（記者羅志朋攝）

高國輝代表全體球員答謝球迷。（記者羅志朋攝）

富邦悍將球員幾乎全員出動。（記者羅志朋攝）

富邦悍將球迷日吸引近千人參與。（記者羅志朋攝）

富邦悍將球員與球迷玩自拍。（記者羅志朋攝）

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