羽球》強勢回歸！澳門賽正式重返賽場 石宇奇明搶復出首冠

中國選手石宇奇闖進澳門賽決賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300澳門公開賽4強戰，中國男單選手石宇奇傷癒後正式回歸，面對泰國一哥王高倫，苦戰三局以21：15、16：21、21：16獲勝，繼4月的亞錦賽後再度闖進決賽。

石宇奇原為中國男單一哥，不過今年在印尼公開賽不慎扭傷造成韌帶撕裂，隨後只能缺席多站賽事，先前他曾在中國公開賽搶先復出，只打了15分鐘就輸給同胞陸光祖，也讓外界質疑參賽只為賺取3000分的奧運積分、遭痛批違反運動道德。

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相隔1個多月，石宇奇這次以澳門賽頭號種子身分再次回歸賽場，首輪面對資格賽遞補的法國選手Lucas Claerbout激戰三局逆轉勝出，接著16強與8強兩場內戰中分別擊退同胞任朋嶓與趙俊鵬，過關斬將闖進半決賽。

今在四強賽面對來勢洶洶的泰國一哥王高倫，先前兩次交手都告捷的石宇奇首局以21：15先馳得點，不過次局受到失誤影響頻頻送分，最後以16：21讓出，決勝局石宇奇重振旗鼓，3：3平手後打出一波8：0的攻勢奠定勝基，順利以21：16收下此役勝利，成功進入復出後第一個決賽。

石宇奇目前世界排名第6，奧運積分排名則已經跌落至56名，往後的追分之路勢必會相當辛苦。他的決賽對手將會是同胞孫飛翔以及賽會第5種子泰國選手Sitthikom Thammasin之間的勝方。

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